¡ÖÃË¤¬¹û¤ì¤ë´Á¡ª¡×°¦¼Ö2Âæ¤òÈäÏª¤Î49ºÐÇÐÍ¥à¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤á¤³¤À¤ï¤ê»Ñ¤¬ÏÃÂê¡Ö¾ðÇ®¤¬Ãí¤®¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÃ±½ã¤Ë¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª¡×
¤³¤À¤ï¤ê¤Î°¦¼Ö¤òÈäÏª
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°ËÀªÃ«Í§²ð(49)¤¬¥«¥¹¥¿¥à¤·¤¿2Âæ¤Î°¦¼Ö¤òÈäÏª¤·¡¢SNS¤Ê¤É¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼çºË¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHappy Sauce¡×¤Î¸ø¼°YouTube¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¥«¥¹¥¿¥à¤·¤¿2Âæ¤Î¥Ð¥¤¥¯¡£1ÂæÌÜ¤Ï°ËÀªÃ«¤ÈÆ±¤¸Ç¯¤Î1976Ç¯¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¡£¤³¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÁª¤ó¤Çºî¤Ã¤¿¡£
¡¡2ÂæÌÜ¤Ï¡Ö¥Ï¡¼¥ì¡¼¡×¤Î¡Ö¥¢¡¼¥ê¡¼¥·¥ç¥Ù¥ë¡×¤ò¥«¥¹¥¿¥à¡£¥Ï¥ó¥É¥ë¤ä¥¿¥ó¥¯¤Î¥Õ¥¿¤Ê¤ÉºÙ¤«¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¥«¥¹¥¿¥à¤·¶âÁ¬Åª¤Ë¤â¡Ö¤«¤Ê¤ê¤Ä¤®¹þ¤ó¤À¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°¦¼Ö¤ò½¤Íý¤¹¤ëÍÍ»Ò¤È¥Ð¥¤¥¯¤ËÂÐ¤¹¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤òÇ®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ë¤Ï¡ÖÃË¤¬¹û¤ì¤ë´Á!¡×¡ÖÃ±½ã¤Ë¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¿Ô¤¤ë¡×¡Ö¤Þ¤À»ý¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¡£´¶Æ°¤À¡×¡Ö¾ðÇ®¤¬Ãí¤®¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥¤¥¯¡×¡Ö¥Ð¥¤¥¯Æ°²è´Ñ¤ì¤Æ´¶Æ°¤Ç¤¹¡ª¤á¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤!!¡×¤Ê¤É¡¢Á¢Ë¾¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£