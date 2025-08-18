MAZZEL最新曲「DANGER」MV公開 史上最高難度＆殺陣を披露 監督「MAZZELの“本気”を感じて」【コメント全文】
8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELの最新曲「DANGER」のミュージックビデオ（MV）が、グループ公式YouTubeチャンネルで18日午後9時に公開された。
【動画】史上最高難度＆殺陣を披露！MAZZEL最新曲「DANGER」MV公開
今作は、和とストリートを掛け合わせた斬新なサウンドを軸に、予測不能な展開が連続する、グループ史上最も自由な1曲。予想外の声色と、想像を超えるダンススキルで、聴く者・見る者を常識の外側の世界へと誘う。MVの撮影は、1253年に創建された鎌倉の建長寺で行われ、建長寺史上初の大型撮影で、楽曲の世界観が一層引き立ち、メンバー初となる殺陣などのアクションシーンも見どころとなっている。
MAZZEL史上最高難度となるダンスは、1月にリリースした楽曲「J.O.K.E.R.」と同じくKAITA（RHT.）による振付で、コレオ制作には一部RANとSEITOも参加し、ポッピンやブレイキンなどそれぞれが極めてきたダンスのジャンルを楽曲内に落とし込み、MAZZEL全員でそのコレオに挑戦している。
また、24日に東京・有明アリーナで開催される全国ツアー『MAZZEL 2nd One Man Tour 2025 “Royal Straight Flush”』ファイナル公演が、グループ公式YouTubeチャンネルにて本編一部が生配信されることも決定した。無料生配信ライブは、午後5時からスタートする。
【コメント全文】
■KAITA（RHT.）（コレオグラファー）
今回の振付は、RANとSEITOから、「『J.O.K.E.R.』よりもさらに高度なことをしたい！」という要望を受けて、ダンスの玄人が見てもうなるような作品作りを意識しました。「J.O.K.E.R.」はパッと見てもびっくりするような、派手な作品でしたが、この「DANGER」では、地味にすごいことをたくさんしているので、見れば見るほどそのスキルの高さに気づける作品になっております。
また、「#SAMURAIchallenge」にちなんで、サビにちりばめられている、顔の下で腕をクロスさせる振付が、剣とドクロマークの「DANGER」を彷彿（ほうふつ）させているので、そこの部分にもぜひご注目ください！メンバー一人ひとりの輝けるポイントがあり、メンバーもより一層成長できた作品だと思うので、より進化したMAZZELをぜひご堪能ください！
■大澤健太郎氏（監督）
「DANGER」というタイトルに込められた緊張感とスリル。そのすべてを、映像で余すことなく描き出したいと考えました。舞台に選んだのは、1253年に創建された鎌倉・建長寺。荘厳な空間を、大胆かつ緻密なライティングで照らし出し、和の静謐さと鋭いエッジが同居する世界を創り上げています。
ダンスは、ポッピンやブレイキンを融合させた超ハイレベルな振付。テンポは極めて速く、キレのある動きが途切れることなく続きます。その中でメンバー全員が見せるのは、驚異的な集中力と燃え立つような熱量。身体能力の高さはもちろん、一人ひとりの色やグルーヴが動きに宿り、瞬間ごとに圧倒的な存在感を放っています。
アクションシーンでは、それぞれの個性やキャラクターが際立ち、まるでアクション映画さながらの臨場感と物語性を体感できます。一瞬たりとも目を離せない。そんな映像に仕上がりました。ぜひ何度でも見て、MAZZELの“本気”を感じてください。
■川本耕史氏（アクションコーディネーター）
MAZZELの皆さんは、本当にすばらしい身体能力と身体操作のセンスを持っていました。限られた時間の中で、ファイトシーンの振付を瞬く間に覚え、自分たちのものにし、圧倒的にカッコいいアクションへと仕上げてくれました。
▼NAOYA＆RANへ
コンビネーションの合わせ技に挑戦。ダンスで鍛えられたお2人らしく、RANさんは圧倒的なパワー、NAOYAさんは見事なバランス感覚と体の引き締めが光りました。
▼TAKUTO＆RYUKIへ
足場が悪く、暗くて狭い階段でのアクションに挑戦。空間把握能力の高さが際立ち、スピード感あふれる動きで魅せてくれました。
▼SEITOへ
ブレイクダンスとアクションの融合は圧巻。刀を持ちながらのブレイクダンスという難易度の高い挑戦も、驚くほど自然に自分のスタイルにしていました。
▼EIKIへ
驚異的なジャンプ力と安定感。カメラも敵役も飛び越えてしまうのではと思うほど、高く美しい跳躍を見せてくれました。
▼KAIRYU＆HAYATOへ
殺陣経験者ならではのクールでスタイリッシュな剣術。タイミング合わせが重要なシーンも、ダンスで培った呼吸で見事に息を合わせていました。
【ステートメント】
■SKY-HI
MAZZELというボーイバンドがいる。彼等を見ていると、“人間っていいな”と思える。誰もが持っている生まれ持っての個体差を個性と呼ぶと思うんだけど、どうしても「子どもはこう、大人はこう、この性別ならこう、アイドルはこうでアーティストはこう」と枠に入れられ続けて削がれていくのが人生な気がしているが、ここまで自分のままで、ありのままで、自由奔放で生きてもいいのだと、そしてそれがいかに美しいのか、楽しいのかをいつも教えてもらう。グループにありがちな“担当”を超えて、予測不可能なところから想像以上のスキルで刺しにくるライブは、本当にジェットコースターのようだ。人間の持つポテンシャルって、我々の想像以上に豊かで素敵なんだと信じられる。MAZZELは、君が思う普通の遥か先を行く。ヒトを、音楽を、人生を楽しみ尽くそう。人間が持つ可能性を舐めてたら危ないぞ！
