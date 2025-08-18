母が急にトイレに行くのをやめたのはなぜ？ 突然ファミレスのトイレに鳴り響いた変なBGM／私、視えないんです？

母が急にトイレに行くのをやめたのはなぜ？ 突然ファミレスのトイレに鳴り響いた変なBGM／私、視えないんです？