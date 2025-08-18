「よしもと祇園花月」が閉館　芸人やファンに愛される近隣食堂のおかみも涙「また会える日を楽しみに待っています」　取材中訪れたＣＯＷＣＯＷの多田健二さん「ここのハンバーグが一番おいしい」

京都唯一の常設お笑い劇場「よしもと祇園花月」が８月１８日、閉館です。



よしもと祇園花月の最後の日。幕がゆっくりと上がり、満席の劇場が拍手に包まれます。



よしもと祇園花月は２０１１年、京都花月劇場の閉館から２４年ぶりに常設のお笑い劇場としてオープンしました。しかし今年５月、運営する吉本興業が閉館を発表。１４年間の営業を締めくくる「大千秋楽」の１８日は、漫才師が２０組以上、集まりました。





詰めかけた大勢のファンからは、このような声が聞かれました。（滋賀から）「他の劇場より年齢層が高めやから、落ち着いている。寂しい気持ちがいっぱい。もっと来たかった」（滋賀から）「お笑い好きなので近場で見られないのが寂しい。目に焼き付けて忘れないように楽しみたいと思います」（大阪から）「祇園には祇園のお笑いがあるかなと思うので、やっぱりちょっと悲しいですね。最後は笑って終わりたいと思います」悲しみの声は劇場の外からも。劇場から約５００ｍの所にある「食堂はやし」。数多くの芸人が公演の合間を縫って訪れ、そのお腹を満たしてきました。３代目おかみの林智恵子さん。劇場が開館した当時のことをこう振り返ります。（食堂はやし 林智恵子さん）「安いし、ボリュームもあるし、団員を連れて行ってもおなかいっぱいになるって言ってくれた方がいたみたいで、それから皆さん来てくださって。芸人さんがインスタに載せてくれたりしたみたいで、ファンの方がそれを見て来てくれる」１８日も、取材中に“ある芸人”の姿が…「いつも絶対、このハンバーグ定食ですね。丁度いい量、５０歳オーバーの芸人にはこのくらいの量がベスト」ＣＯＷＣＯＷの多田健二さんです。午前の公演を終え、ポロシャツ姿で大好きなハンバーグ定食をほおばります。（ＣＯＷＣＯＷ 多田健二さん）「一番うまいですよね、ここのハンバーグ」そして食事を終え…（ＣＯＷＣＯＷ 多田健二さん）「またいつか来させてもらいます。ごちそうさまでした」今や芸人だけでなくお笑いファンも多く詰めかけるようになったと話すおかみの林さん。最終日を迎え、芸人への思いが溢れます。（食堂はやし 林智恵子さん）「とにかく身体に気を付けて頑張っていただきたいし、また京都にロケで来ることがあったら必ず寄ってねと皆に頼んでいるので、楽しみに待っています。また会える日を」ファンや町から愛されてきたよしもと祇園花月。１８日午後７時半からの最終公演をもって、１４年の歴史に幕を下ろしました。