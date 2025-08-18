お笑いコンビ「ＴＫＯ」の木下隆行さんが、自身のインスタグラムを更新。

タイへ移住することを公表しました。

【写真を見る】【TKO・木下隆行】タイ移住を決断「1%でも可能性があるなら挑戦してみたいんです!!!」





木下さんは、画像に文章を載せてInstagramを投稿。「僕はタイに移住します!」と書き始め、「でも50代前半でやり残した事はないのか考えた時に前からずっとあった海外移住でした」と、今回の移住に至った経緯を明かしました。









続けて、「正直おっさんの僕は不安しかないです」 「ただ1%でも可能性があるなら挑戦してみたいんです!!!」と、現在の心境を語り、「必ず結果出して来ます! あいつやりよったと言われる様に爪痕残して来ます!」「一生芸人として」と、タイ移住での意気込みを綴っています。









さらに、「木下！たまにこの投稿見ろよ！この思い忘れるな！！」と、本文に熱い気持ちを投稿。そして、木下さんは「とんでもない数の方々から応援してもらえてるぞ！」と、移住報告の文章が綴られた画像と共に、自分を鼓舞するメッセージを残しています。



【担当：芸能情報ステーション】