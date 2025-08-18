8月25日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は

世界の境目スペシャル

＜20時00分〜21時00分＞

出演者情報

MC：所ジョージ、岩田絵里奈（日テレアナウンサー）

スペシャルパネリスト：ビートたけし

ゲスト：

King & Prince

三四郎

宮崎美子

吉岡里帆

（50音順 敬称略）

エージェント：ノポポ（ミャンマー）、マシュー・チョジック（アメリカ）

★キューバ空港税関★

国境を守る大人気シリーズ空港税関の中米キューバをお届けします。怪しいモノをあの手この手で持ち込もうとする旅行者と税関職員の攻防に密着！今回は、イケない薬を持ち込もうとする卒業間際の医学生やスマホがきっかけで悪事がバレちゃった人など続々と登場します。

★1つの村の２人の助産師★

ミャンマー西部に位置するラカイン州には大多数を占める仏教徒と「ロヒンギャ」と呼ばれるイスラム教徒2つの宗派が存在する。しかし２つの宗派の間には相容れない境目がある。ミャンマー政府がロヒンギャを不法移民と見なし追放を宣言したことにより対立は激化。イスラム教徒は、国籍も与えられず学校も病院もない村へと追いやられる事態に。そんなイスラム教徒に手を差し伸べる助産師が現れる。彼女は仏教徒ですが、宗派の境目なくイスラムの妊婦を受け入れたり、イスラム教徒を弟子入りさせる。夢は愛弟子に自分の診療所を開かせること。果たして診療所を開くことはできるのか？

★サバイバル・マリッジ★

賛否両論の実験的なリアリティ番組「サバイバル・マリッジ」。

離婚を考えているという夫婦を大自然の中に放り込むと一体どうなってしまうのか？

サバイバル生活を通して本音でぶつかり、関係を修復することはできるのか？それともこのまま別れてしまうのか？お見逃しなく！

その他、珍しい世界の《境目》から、ちょっと笑えるものまで《境目》映像をドドッとご紹介！します。

お楽しみに！



