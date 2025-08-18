またケンカが起こりそう！

サム・アルトマンとイーロン・マスクのライバル関係が、ますます強くなりそうな展開になってきました。これまでふたりは、どちらがより高度なAIモデルを持っているかで争ってきましたが、次は脳チップインプラントの業界で戦いを繰り広げることになるかもしれません。

脳チップ界に参入するアルトマン

The Financial Times紙は、OpenAI（オープンエーアイ）のCEOサム・アルトマンが「Merge Labs」という新しい脳チップスタートアップの共同創業に取り組んでいると報じました。

このMerge Labsでは、ブレインコンピューターインターフェース（BCI）として知られる技術を開発する予定だそう。BCIは、脳内または脳の近くに微小な電極を埋め込んで神経信号を読み取る仕組みで動作するもの。このデバイスの主な目標は、人間が思考だけでデジタル機器をコントロールできるようにすることです。

Merge Labsは8億5000万ドル（約1250億円）の評価額で資金調達を進めており、資金の大部分はOpenAIのスタートアップファンドから調達される見込みです。

またアルトマンは、同じくOpenAIが支援する眼球スキャン型デジタルID新興企業World IDの責任者であるアレックス・ブラニア（Alex Blania）と共同創業するとのことですが、日常的な業務には関与しないようです。

アルトマンが脳チップ業界に参入するということは、イーロン・マスクの脳チップスタートアップNeuralink（ニューラリンク）と真っ向から競合することになります。アルトマンは、AIを活用することで既存の競合他社を上回る技術を実現できると考えているのでしょう。

アルトマンが見る未来

「Merge Labs」という会社名は、2017年のアルトマンの個人ブログへの投稿から来ているのではないかと考えられています。

投稿の中でアルトマンは、人間と機械が一体化する（Merge、マージ＝融合）について説明。2017年当時、このブログ内にて「Mergeが起きる時期に関する予測の多くは、早くて2025年から遅くて2075年までの範囲にある」と指摘していましたが、アルトマン自身は「SNSのアルゴリズムが人々の思考や感情に影響を与えることで、すでに始まっている」と主張していました。

Mergeはいろいろな形態を取ることができます。脳に電極を差し込むこともできますし、チャットボットと本当に親しい友人になることもできます。

さらに、「Mergeはすでに始まっていますが、これから想像を超えるような展開になっていくでしょう。人類は“子孫”を自らの手で設計する史上初の種になるでしょう」とも述べていました。

2ヶ月ほど前、アルトマンは別の投稿で「穏やかな特異点」について書き記しています。そこでは、「真の高帯域幅ブレインコンピューターインターフェース」の画期的な進展がもうすぐ実現する可能性を示唆していました。

イーロン vs. アルトマン

一方、2016年に設立されたマスクのNeuralinkは、すでに複数の国の保健規制当局から臨床試験開始の承認を受けていて一歩リード中。すでに脊髄損傷またはALS（筋萎縮性側索硬化症）の患者3人にチップを埋め込んでいます。

また米国食品医薬品局（FDA）から、言語障害や視覚障害のある人たちを支援することを目的としたNeuralinkの技術に対して、生命を脅かす疾患などに対する効果的な医療機の開発・承認プロセスを加速させるための制度「Breakthrough Device Designation（ブレイクスルーデバイス指定）」の指定も受けています。

かつてマスクとアルトマンはOpenAIを共同創業しましたが、マスクは2018年にアルトマンとの衝突し、会社を去りました。

マスクはその後、競合するAIスタートアップxAI（エックスエーアイ）を立ち上げ、OpenAIの営利企業化への取り組みを阻止するために訴訟を起こしています。

つい先週は、ふたりはX上で、Apple（アップル）のApp StoreでOpenAIが贔屓されていることについて、言い合いをしていたところでしたが、ケンカの種がさらに増えてしまいそうですね。