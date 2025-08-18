（画像：JR東日本）

夏は音楽フェスの季節。多数のアーチストが出演する「フジロックフェスティバル’25」や「サマーソニック2025」のほか、単独で全国ツアーするアーチストも多い。

その一つが音楽ユニットのYOASOBI（ヨアソビ）。コンポーザーのAyaseさんとボーカルのikuraさんの２人組で、2025年７月から11月まで続く「YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA（ワンダラ）」では、熊本、北海道、静岡、鳥取など14道県を訪れる。ワンダラはワンダーランドから。

ツアーにタイアップするのがJR東日本。推しのアーチストを追って、全国行脚する音楽ファンも多く、新幹線などで来県するファンを歓迎。ムードを盛り上げる。

具体的には、新潟（９月２、３、５、６日）、岩手（10月10、11日）、福島（同30、31日）の各公演にあわせてコンサート最寄り駅などで特別演出する。

新潟駅と白山駅で８月19日〜９月７日、盛岡駅で９月26日〜10月12日、いわき駅で10月16日〜11月１日に、Ayaseさんとikuraさんが駅構内で特別アナウンス。白山を除く３駅では、ツアーやキャンペーンをアピールする装飾やポスターの大型装飾を展開する。

ツアーのキービジュアルにはAyaseさん、ikuraさんとともに、ワンダラの言葉の響きが鳴き声を連想させる３匹の犬が登場（画像：JR東日本）

特別メニューは列車内でも。東北新幹線、上越新幹線、常磐線特急「ひたち」、「ときわ」では、それぞれの公演地の展開期間に合わせ、音声ARアプリ「Locatone（ロケトーン）」の利用で、メンバーによる音声コンテンツを体験できる。

駅ビルもタイアップ

タイアップはグループの駅ビルでも。新潟、盛岡、いわきの各駅ビルの対象店舗では、グループ共通ポイント「JRE POINT」ウェブサイトに登録済みのモバイルSuicaで2000円以上買い物をすると、ツアービジュアルをデザインしたモバイルSuica限定カードフェースを進呈する。

各公演３万人限定で、超過した場合は抽選。着せ替え可能期間は来年４月下旬ごろまでの予定とされる。

記事：上里夏生