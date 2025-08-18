“大喜利の逸材”で話題・元AKB48福留光帆、美脚際立つミニワンピ姿「スタイル抜群」「何着ても可愛い」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/08/18】元AKB48の福留光帆が8月17日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のワンピース姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元AKB48メンバー、美脚際立つミニワンピ姿
YouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』で公開された動画にて、大喜利の強さが注目を集めた福留。今回の投稿では、7月15日に放送された安田大サーカスのクロちゃんとコロコロチキチキペッパーズ・ナダルが出演するテレビ朝日系バラエティ『クロナダル』（毎週月曜深夜2時15分〜／※関東ローカル）への出演を報告し、編み込みヘアに美しい脚が際立つミニ丈のワンピースを合わせたオフショットを公開。「ヒトコワな話を聞く回だったのですが、スタジオの照明も不気味な感じでお話もすごく怖くて、、、人にはちゃんとしなくちゃと思いました」と番組の内容について振り返り、「でも1番クロちゃんが怖かったような……？」とユーモアを交えてコメントしている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「何着ても可愛い」「眼福」「癒やされる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
