大手牛丼チェーン「松屋」の運営会社が、今年10月下旬にも、とんかつとカレーの専門店を併設する店舗を秋田市内にオープンすることがわかりました。



運営会社は、今後県内の他の市にも新たな店舗をオープンすることを検討していることを明らかにしています。



松屋は4年前の2021年、鹿角市の東北自動車道・花輪サービスエリアに県内初の店舗をオープンしました。

松屋を運営する松屋フーズによりますと、新たな店舗は広面地区にオープンする予定で、会社が展開するとんかつ専門店＝「松のや」と、カレー専門店＝「マイカリー食堂」を併設します。



一般的な牛丼にあたる「牛めし」や、定食が主力商品の「松屋」の店舗は併設しない予定です。



オープンは、早ければ今年10月下旬を予定しています。



なお、松屋フーズは秋田放送の取材に、今後、県内の他の市で「松屋」と「松のや」が併設する新たな店舗のオープンを検討していることも明らかにしました。



県内では、松屋と同じ大手牛丼チェーンのすき家が、秋田市など10の市に16店舗、吉野家が、5つの市に8店舗を構えています。