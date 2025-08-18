中国バスケは頑張ってる、中国サッカーはいつになったら立ち上がるのか―中国人記者

バスケットボールFIBAアジアカップで中国が準優勝したことについて、中国のスポーツ記者からサッカーの中国代表と比較して高く評価する声が上がっている。中国のスポーツメディア・射門中国が18日に伝えた。

17日に行われた決勝でオーストラリアと対戦した中国は、89-90と1点差で惜敗し準優勝だった。3位にはイランが入った。なお、日本はトーナメント初戦でレバノンに敗れた。

中国のスポーツ記者・徐江（シュー・ジアン）氏は「正直に言って、中国バスケットボールは確かに中国サッカーよりも頑張っている。姚明（ヤオ・ミン）の引退以降、浮き沈みが続いたが、期待されていなかった今大会で決勝ではオーストラリアを本気にさせる戦いを見せた。本当に素晴らしいことだ」と高く評価した。

その上で、「若い選手たちは責任を背負うことを恐れず、堂々と戦った。彼らが示した姿は、われわれ中国人がまさに見たいと思っていたものだ。中国サッカーをおとしめるつもりはないが、サッカーファンとしてはやはり心の中で少し寂しさを感じてしまう。中国サッカーはいったいいつになったら立ち上がるのだろうか」と述べた。

また、サッカー元中国代表の戴琳（ダイ・リン）は「中国バスケはすごい。頑張れ。中国バスケットボールのアジアカップを見て、心から感動した。期待されていなかった中で決勝に進出し、オーストラリアに1点差で惜敗した。中国サッカーにもこれと同じような努力を見せてほしい。頑張れ中国バスケ、頑張れ中国サッカー」とコメントした。（翻訳・編集/北田）