『ウマ娘 プリティーダービー』や『グランブルーファンタジー』などを手がけるゲーム会社が16日、千葉・松戸市で地元自治体、小学生向けのプログラミング教育事業を手がける会社と小学生を対象としたプログラミングのワークショップを開催し、松戸市の小学生がオリジナルのゲーム作りに挑戦しました。

松戸市のアートスポットまつどで行われたのは、プログラミングワークショップ『Cygames presents Tech Kids CAMP in MATSUDO』。株式会社Cygames、松戸市、株式会社CA Tech Kidsが共同で開催するもので、この日はレベルアップコースと呼ばれるコンテストへの応募といった、より本格的な作品づくりを目指す子どもたちを対象にしたコースが開催され、小学4〜6年生の18人がCygamesの実際のゲームで使用されたイラストやサウンド素材を使ってオリジナルのゲームづくりを行いました。

ワークショップの最後には作品をプレゼンテーションする時間も設けられ、参加した小学生たちはどんなゲームを作ったのか、どの部分を頑張って制作したかを、参加者同士・会場で見守っていた保護者へ丁寧に発表していました。

■参加した感想は…「細かく教えてくれて分かりやすかった」

参加した小学生に感想を聞くと、小学6年生の男の子は「周りの方（スタッフ）が細かく教えてくれて分かりやすかったです」、小学4年生の女の子は「プログラミングする楽しさがよく分かって良かったです」と笑顔を見せました。

■開催の狙い「将来、未来の技術者・エンジニアを育てていければ」

また、保護者からは「ゲームをやるときに、このゲームがどういう形で作られているかって仕組みを頭の中で考えながらやるようになってくれると」、「直接プログラミングが何か勉強に役立つとかではないかもしれないけど、組み立てる力、俯瞰（ふかん）して見る力みたいなものが身についていろんなところで役に立てば」といった声が聞かれました。

こうした小学生向けのプログラミングワークショップを開催する狙いについて、Cygamesの星野健一さんは「ゲーム制作においてもエンジニア不足がすごく深刻な問題になっているので、そういったエンジニアを5年後10年後、先のエンジニアの育成も考えて取り組んでいる」と明かし、「ものづくりを支える基本的な力がプログラミング教育で育まれていくと思うので、そういったところに力を入れて、将来、未来の技術者・エンジニアを育てていければと」と展望を語りました。