CLAN QUEEN、ワンマンツアー東京公演より「SPEED」ライブ映像公開

CLAN QUEENが、7月に行ったワンマンツアーの東京公演より「SPEED」のライブ映像が公開された。

■パフォーマンスの迫力、会場の熱量が凝縮された必見映像

「SPEED」は、CLAN QUEENが6月にリリースした2ndアルバム『NEBULA』の収録曲。

CLAN QUEENは、現在、アルバムタイトルを冠したツアー『2nd ONE MAN TOUR ～NEBULA～』を開催しており、今回公開された映像は、7月12日にZepp Shinjukuで開催された同ツアーの東京公演のステージの模様となる。

初のZeppワンマンライブだったこともあり、メンバーのパフォーマンスの迫力、会場の熱量が凝縮。必見の映像となっている。

なお、CLAN QUEENは、8月23日に追加公演としてKT Zepp YOKOHAMA公演を開催。さらに、この冬には『2MAN LIVE ”MIRAGRAM”』の開催も決定している。

■リリース情報

2025.06.11 ON SALE

DIGITAL ALBUM『NEBULA』

CLAN QUEEN OFFICIAL SITE

https://www.clanqueen.jp/