ご当地からあげクンも登場！ ローソンで「ニッポン全国！マチのハッピー大作戦in北海道」開催！
2025年8月12日（火）から、『ローソン』にて『ニッポン全国！マチのハッピー大作戦』と題して、各地のソウルフードとコラボした“ご当地からあげクン”やご当地食材を使用した商品が北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の7つの地域ごとに発売されています。画像：株式会社ローソン
北海道内の『ローソン』店舗では、『からあげクン らーめん信玄監修コク味噌らーめん味』のほか、『らーめん信玄』監修の冷し麺やおにぎり、北海道の人気菓子店『暁パティスリーフルタ』が監修したスイーツなど計7品が販売中です！
『からあげクン らーめん信玄監修コク味噌らーめん味』は、北海道外からの観光客も訪れる有名店『らーめん信玄』の中でも人気No.1メニューである『信州（コク味噌）らーめん』の旨味たっぷりのスープの味わいがイメージされています。
【商品詳細】
からあげクン らーめん信玄監修コク味噌らーめん味
発売日：2025年8月12日（火）
価格：268円
『らーめん信玄』の人気メニューの一つである『越後（辛味噌）らーめん』と『チャーハン』を掛け合わせた『らーめん信玄監修 辛味噌チャーハンおにぎり』。
ピリリと辛い辛味噌とラードがきいたチャーハンの相性は抜群で、麺類と合わせても美味しい、夏にピッタリの商品です。
【商品詳細】
らーめん信玄監修 辛味噌チャーハンおにぎり
発売日：2025年8月12日（火）
価格：184円
『らーめん信玄監修 冷しコク味噌らーめん』は、『らーめん信玄』の人気No.1メニュー『信州（コク味噌）らーめん』を冷し麺にアレンジ！ 味噌玉をスープに溶かすことで更にコクが増し、別添のラー油でピリ辛に味変も可能。
【商品詳細】
らーめん信玄監修 冷しコク味噌らーめん
発売日：2025年8月12日（火）
価格：646円
『【まちかど厨房】炭火香る美唄やきとり風丼』は、札幌市と旭川市の中間に位置する美唄市のソウルフードである、鶏肉の様々な部位と玉ねぎを合わせるのが特長の『美唄やきとり』をイメージした商品。
塩と黒胡椒のスパイシーな風味が、鶏の旨味と玉ねぎの甘味を引き立てます！
【商品詳細】
【まちかど厨房】炭火香る美唄やきとり風丼
発売日：2025年8月12日（火）
価格：599円
※北海道のまちかど厨房導入店で販売
『ホワイトウエハースサンド（十勝産牛乳使用）』は、北海道十勝産牛乳を使用したクリームをふんわりとしたスポンジ生地でサンドし、さらに真っ白なウエハースで挟んでいます。
サクッと香ばしいウエハースと甘いスポンジ生地のどこか懐かしさを感じるウエハースサンドです。
【商品詳細】
ホワイトウエハースサンド（十勝産牛乳使用）
発売日：2025年8月12日（火）
価格：171円
夕張郡長沼町に本店を構える『暁パティスリーフルタ』監修のクレームブリュレ×オムレットのハイブリッドスイーツ『暁パティスリーフルタ監修 ブリュレット』。
ふんわりとしたオムレット生地にブリュレクリーム、カスタード、ホイップを3層に重ね、ローストしたシュガーチップをトッピングすることで、クレームブリュレの焦がし感が表現されています。
【商品詳細】
暁パティスリーフルタ監修 ブリュレット
発売日：2025年8月12日（火）
価格：399円
『ポップコーン 昆布しお味 50g』には、日高昆布の産地、広尾町で生まれた『星屑昆布』をシーズニングとして使用。『星屑昆布』は、出荷の規格に合わない昆布を粉末状にした天然調味料です。フードロスの削減につながるだけでなく、昆布漁の未来へとつながるサステナブルな取組みとして注目されています。
【商品詳細】
ポップコーン 昆布しお味 50g
発売日：2025年8月12日（火）
価格：160円
人気ラーメン店『信玄』から美唄のソウルフード、長沼の人気パティスリーまで、今回も北海道の魅力が詰まったラインアップで、どれから試そうか本気で迷ってしまいますね。
コンビニで手軽に買えるポップコーンの一つひとつに、広尾町の昆布漁の未来を応援する物語が詰まっていると思うと、なんだか感慨深いものがあります。ただ「美味しい」だけでなく、その裏にあるストーリーも一緒に味わってみてはいかがでしょうか。文／北海道Likers
【画像・参考】ニッポン全国！マチのハッピー大作戦in北海道『からあげクン らーめん信玄監修コク味噌らーめん味』や地元名店監修のスイーツ、おにぎりなど、計7品を8月12日(火)より発売！ - @Press
※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。
※文中の価格はすべて税込みです。