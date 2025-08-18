お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子（33歳）が、8月17日に公開されたNetflix公式YouTubeチャンネルの動画に出演。ドラマ「グラスハート」で、佐藤健が歌いながらキスをするシーンを「映像でたぶん初めて『歌ハム』します」と紹介した。



Netflix配信ドラマ「グラスハート」を観た女性によるトーク番組が公開され、ぱーてぃーちゃん・信子は「グラスハート」について、「キュンキュンどころじゃない。ヤバすぎて、ウチ、1回心臓ちぎれた」と話し、ダウ90000・中島百依子も「泣きながらキュンキュン、笑いながらキュンキュン」とコメント。村重杏奈は「声にならない声。モスキート音みたいな音を出しながら観た」と感想を述べる。



また、ドラマの中で、佐藤健が宮崎優に歌いながらキスをするシーンがあるが、信子は「映像でたぶん初めて『歌ハム』します」と説明。進行を担当していながらドラマ未見のアルコ＆ピース・平子祐希は「歌ハム？」と初めて聞く言葉に驚くが、実際の映像を見ると「歌ハムだ！！」と立ち上がって驚き、「年末まだまだ先だけど、流行語大賞『歌ハム』入ってこねえかな？」と語った。