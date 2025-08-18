巨人は１８日、２４年のパリ五輪ブレイキン女子で金メダルを獲得した湯浅亜実（ダンサー名＝ＡＭＩ）が２３日のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）で始球式を務めると発表した。

当日は巨人のオフィシャルパートナー・ＮＩＫＥの冠試合「ＫＡＲＡＤＡＫＡＲＡ ＤＡＹ ２０２５」として開催。「ＫＡＲＡＤＡＫＡＲＡ」はスポーツを通じて女性をはじめとした子どもたちをサポートする助成プログラムで、今年３月に巨人とＮＩＫＥが協同して立ち上げた。ＡＭＩも「ＫＡＲＡＤＡＫＡＲＡ」の思いに賛同し、同プログラムの「ロールモデル」に選出されている。

ＡＭＩは「読売巨人軍とＮＩＫＥが立ち上げたプログラム『ＫＡＲＡＤＡＫＡＲＡ』は今の子どもたちが、スポーツに興味を持ったり、体を動かすことでよりハッピーになることを願っている私にとって、とても賛同できるプロジェクトだと思いました。私にとっては、それがブレイキンでした。『ＫＡＲＡＤＡＫＡＲＡ ＤＡＹ ２０２５』での始球式はとても緊張するけど、ロールモデル代表として楽しく頑張ります」とコメントした。