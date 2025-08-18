スウェットで「きれい見え」だと！？【GU】大人が似合う♡「美シルエットパンツ」

リラクシースタイルの代表的存在のひとつ、スウェット。楽ちんでカジュアルなイメージがありますが、【GU（ジーユー）】にて人気上昇中なのが、大人にぴったりのきれい見えなスウェットパンツ。スウェットの着心地はそのままに、美シルエットでスタイリッシュな着こなしが叶いそうな1本を、オシャレさんたちのコーディネートで紹介します。

Tシャツ × キャップのカジュアルコーデが大人っぽく

【GU】「パフスウェットバギーパンツ」\2,990（税込）

このスウェットパンツはバギーシルエットになっていて、ウエストから裾に向かって「美しいシルエットを演出」（公式サイトより）できるのがポイント。ゆったりめのTシャツとベースボールキャップを合わせたカジュアルなスタイルでも、きれいめな印象をキープしてくれています。レディなバッグやシューズとも好相性の予感。

ゆったりシャツを羽織っても、もたつき感なし

ゆったりしたスウェットに、オーバーサイズのシャツをざっくり羽織ったスタイルは、休日のリラックスコーデの代表格。それでも大人っぽい上品さが感じられるのは、パンツのシルエットと素材ゆえかも。「きめ細かいスポンジのように滑らかで、ふっくらした軽やかな素材」（公式サイトより）で、こだわりを持つ大人のスタイルを演出してくれそうな上質感を持っています。

メンズライクなスタイリングも美しく魅せる

メンズTシャツとジップアップベストを合わせたスタイリング。ボトムスまでメンズアイテムで統一するのもアリですが、大人の余裕を感じさせるなら、美シルエットのバギーパンツがぴったり。すっきりとまとめたヘアスタイルとレザー調のハンドバッグが、女性らしさをさらに引き立てています。

デコルテを出せば大人のメリハリコーデに

スウェットパンツのシルエットを存分に活かすなら、上半身をコンパクトにまとめるのもおすすめ。ボディラインに心地よくなじむカーディガンの上ボタンを開けて、デコルテをしっかり見せると、上半身はすっきり、脚のラインは美しくスタイルアップが叶いそうです。パンツの裾はドロスト入りで、キュッと絞れば立体感のあるシルエットに。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではGU、@yuki__wear様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N