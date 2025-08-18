今回ご紹介するのは、TikTokアカウント「シェル様の日常。」に投稿された、飼い主さんが冷まして出したささみの温度を手で確認する猫ちゃんの様子。動画の再生回数は8.7万回を突破し、投稿には「高速チョンチョンwww」「手の動きが最高に可愛い」といった声が集まっています。

【動画：茹でたささみを冷ましてから猫に出したら…】

今日のご飯はささみ

TikTokアカウント「シェル様の日常。」に登場したのは、ラグドールの「シェル」ちゃん。飼い主さんいわく、シェルちゃんはおてんばだけど可愛くて優しい女の子だといいます。

今回、飼い主さんがTikTokに投稿したのは、ささみの温度確認をするシェルちゃんの様子。この日、飼い主さんが茹でた後に冷ましたささみをお皿に入れて出したところ、シェルちゃんが興味深そうにささみを見ていたそうです。

熱くにゃいよね…？

お皿に顔を近づけて匂いを嗅いだ後、そのまま食べるかと思いきや、左手でささみを「ちょんちょん」と触っていたのだとか。その後は右手でも触っており、その姿を見た飼い主さんたちは思わず笑ってしまったそうです。ぷるぷる手を振るわせながら触る姿はとても面白くて、笑ってしまうのも無理ありません。

なぜシェルちゃんはそのような行動を取ったのか。飼い主さんいわく、よくシェルちゃんが隣にいる時に、茹でた熱々のささみを触って「あっちー！」と言っていたそうで、もしかするとシェルちゃんは「ささみ＝熱いもの」と認識したのかもしれませんね。

おてんばだけど注意深いシェルちゃん

ささみが熱くないと確認できたシェルちゃんは、その後美味しそうにもぐもぐとささみを食べていたそう。石橋を叩きすぎて壊すほどの慎重さを持つ、シェルちゃんなのでした。

投稿は、TikTokにて4400件を超える高評価を集めるなど、大きな話題を呼ぶことに。慎重すぎるシェルちゃんを見て、多くのTikTokユーザーが爆笑したようです。

投稿を見た視聴者からは、「石橋を100回叩いて渡るタイプやなぁ」「おもしろかわいくて最高！」「人の熱そうなさまを覚えてて慎重に確認するの賢すぎる笑」「ハフハフしながら食いそう」など、たくさんのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「シェル様の日常。」では、シェルちゃんの日常の様子が投稿されています。

シェルちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

