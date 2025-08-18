ふわふわ可愛いーーーッッ♡【3COINS】毎日持ち歩きたい！「キーホルダー」

チャームを付けてバッグをデコるのがトレンドの今、プチプラでキーホルダーをゲットするなら【3COINS（スリーコインズ）】をチェックして。今回は、ふわふわの触り心地がたまらない2品をご紹介。バッグやスマホなどに付けて毎日持ち歩けば、気分も上がりそうです。

レインボーカラーがアクセントに！「ぬいぐるみキーホルダー」

ふんわり優しいレインボーカラーが可愛すぎるこちらは、ふわふわとした「ぬいぐるみキーホルダー」。ちょこんと小さなお耳に、もこもこ大きな手と足。おすまし顔がたまらない一品です。金具は付け外ししやすい仕様になっているのが魅力。爪を痛める心配がなさそうです。くまさん好きは見逃さないで！ \550（税込）。

平成っぽ！「しっぽキーホルダー」

周りと差がつくおしゃれなキーホルダーをお探しなら、こちらの「しっぽキーホルダー」はいかが？ もこもこ & アニマル風のデザインが、平成を思い起こさせます。バッグやスマホに付けるのはもちろん、ベルトループに付けてコーデのアクセントにするのも良さそう。カラーは、グレー・ブラウン・ブルー・ピンクの4色展開。主張しすぎないサイズなので、大人も当時を懐かしみながら使えそうです。値段は\330（税込）。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や販売終了、店舗によって価格が異なる場合もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A