グラビアインフルエンサー・ときちゃんの８月２９日に発売される２ｎｄ写真集のタイトルが「ときちゃんネイキッド」（扶桑社）に決定。書影カバー、イメージカットがこのほど、公開された。



今回完成した書影では、台湾の商店の中で撮られたカットが採用。タンクトップの隙間から垣間見える美ボディを披露するなど、ワクワクドキドキの台湾プライベートデートを、本気で楽しんでいる様子を感じることができる。



イメージカットでは、表紙カットにもつながるビールを買い込んで、ホテルで飲み会を開催しようとはしゃぐ様子や、野生の動物の様に木に登り、葉っぱでわずかに隠す、大胆すぎる“アマゾネスときちゃん！”の姿も見られる。



なお写真集発売を記念した、ネットサイン会の開催も決定。９月５日１９時３０分から開始予定となっている。



ときちゃんは１９９５年、神奈川県生まれ。２３年にグラビアデビュー後、各誌のデジタル写真集が軒並み大ヒット。ＳＮＳフォロワー１００万人超のグラビアインフルエンサーに。ＳＰＡ！デジタル写真集『東京は夜の一時』『聖なるバニーナイト』１ｓｔ写真集『ときちゃんと××がしたい』（小学館）大ヒットを受け、２ｎｄ写真集が扶桑社より発売される。



（よろず～ニュース編集部）