お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が18日、自身のYouTubeチャンネルを更新。定番企画「1人賛否」内で、女性お笑いトリオ、3時のヒロイン福田麻貴（36）について言及した。

福田はAマッソ加納と、ラランドのサーヤとともにYouTubeチャンネル「100億年LOVE」を運営。今回、ヒルトン東京ベイでの撮影で福田が後輩付き合いのコツとして「先陣を切っておもんないことを言う」などと語っていたという。

粗品は「は？ 何ですか？」と疑問を投げかけた上で「僕が（福田の発言を）ピンポイントで見つけただけなんで」と切り出した。そして「福田麻貴、これは素晴らしいですよ。後輩が助かるのも、やっぱ麻貴姉がそうやって先にスベってくれたり、先におもんないこと言ってくれたらさ、わざとそういう振るまいしてくれたら、結構なんか楽しくなっちゃうかな？ うれしいです」と説明した上で鉄板フレーズ「ただぁ！」を発射。

そして「お前、何わざとおもんないこと言うてます、みたいにしとんねん。お前、芯からちゃんと真っすぐおもんないやんけ！」と声を張り上げた。

そして「何やねん、これ。せこいぞ！ お前。お前それ言うてええの、普段おもろいやつやねん。なぁ？ お前、いつ何言ってもおもんないくせにそれは無理筋ちゃう？」と投げかけた。続けて「ごめん、文脈をちょっと全部見てないからあれやけど。元々私おもんないからってちゃんと入れてた？ 振りで。それやったらお門違いで」と補足した。

そもそも福田に言及した経緯として過去に番組で共演した際「あっちが先輩なのに、エグいフリされて。こっちが損する。その上で笑いも取らない。こっちが100％損する仕掛けられ方をして。そっからずっと恨んでるんですけど」と語った。

粗品は昨年11月にも自身のYouTube内で言及。「『3時のヒロイン』の福田麻貴、おもんないって言ってる。実際共演した時に訳分からん絡まれ方をして、こっちが損するようなトークを仕掛けられて、何のオチもないのに好感度下がるだけ、みたいな。返しも何もなかった。何やねんと。そっから嫌いやねんけど、それはホンマやし」などと同様のことを語っていた。

同企画は「最近のSNSニュース斬った」のタイトルで、粗品自身の意見ではなく、あくまで「コント」と前置きした上で最新の話題にツッコミを入れていく。