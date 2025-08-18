おなじみシステムのせい？「今日はこれ」→「やっぱり…」アイス店での心変わりに5千いいね「心柔らか」【ママリ】

アイスにまつわるほっこりエピソード

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、ぺんたぶ(@pentabutabu)さんの投稿です。

小学3年生男児の親であるぺんたぶさん。ある日のこと、息子さんは31アイスが何より大好きで、アイスを買いに出る前に31のメニューを事前にチェックしているそう。「今日はこれを買う」と決めて家を出るのに、お店についたらまさかの…。

わが家の小学3年生の息子は31アイスが大好きで、家で事前にメニューを調べて「今日はこれを買う」と決めてからお店に行くのに、店員さんに「新作です～。味見してね、どうぞ～」と小さいスプーンで別の味を一口もらうと、もれなく



「やっぱり今日はこの味にする」



と心変わりするの、チョロ可愛い。

固い決意はどこへやら…？新作の味見をした途端、その甘みと香りに、あっさり心を持っていかれてしまいました。「一口」の魔法に負けてしまったかわいい息子さんの姿は、見ている人の心をほっこりと温かくしてくれましたね。



この投稿には「心柔らかでヨシ(てか、常連でヨシ)」「31の味見システムはズルいですよ、簡単に決意が揺らぐ…！」といったリプライがついていました。大人でも新作の誘惑に負けちゃうと思える投稿でした。

