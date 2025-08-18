Image: Amazon | 画像はKindle Colorsoft

しかも廉価版。

The Vergeによると、今年7月に日本でも発売開始されたKindleのカラー版「Kindle Colorsoft」の新機種が、密かにテストされているとのこと。

どうやら、Redditにその試作機が投稿されていたようで（現在投稿は削除されています）、その写真から「Kindle Petit Color」という文字が確認できました。

Redditの投稿には「Colorsoftよりも画面の色がきれい」との記述が。この試作機では、色の調整が可能になっており、サイズは第11世代Kindleより若干小さくなっているようです。

そして、これはColorsoftよりも低価格。つまり、廉価版だとも言われています。まあ、実際どこまで本当なのかよくわかりませんが…。

今のところはFire HDでいいんじゃないかな

Kindle Colorsoft、すでに発売されていますが、個人的にはどうもピンとこないんですよね。僕は無印Kindleを愛用していますが、基本的には小説用となっています。マンガは画面が小さくてちょっと読みづらい（老眼のせいかも）。

Colorsoftはカラー表示ができるので、マンガを読むのにいいなと思ったんですけど、価格が3万9980円。うん、お高いね。

なので、僕ならFire HD 8とかFire HD 10とか選ぶかな。安いし、発色もColorsoftよりはいいのではないかと（Colorsoft使ったことないのでなんとも言えませんが）。

でも、この試作機が本当に発売されて、価格がそれなりになったら買っちゃうかも。Kindleって、なんか欲しくなる魅力あるんだよなー。

