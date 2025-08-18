

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した瀬戸環奈

8月18日（月）発売『週刊プレイボーイ35号』に2度目の登場は、ちょっぴり大人の瀬戸環奈（せと・かんな） 。緊急アンコールNUDEの袋とじグラビアでは、Jカップの衝撃ふたたび!!

■成長したセトカンの注目ポイント

――読者からのすさまじいラブコールにより、早くも週プレ2度目の登場です！

瀬戸 そうだったんですか!? こんなに早く週プレさんとお仕事ができてうれしいなって思っていたんです。ファンの方に感謝ですね。ありがとうございます。

――前回の撮影ではまぶしさと闘っていただきましたが、今回は暑さとの闘い。お疲れさまでした。

瀬戸 みんな汗だくでしたね（笑）。浴衣を着てスイカを食べたり、夏らしさが満載。蚊にもたくさん噛まれました（笑）。前回よりもオトナっぽく表現したので、ファンの方には成長を感じてもらえるんじゃないかな？と思っています。あと今回はどんなポエムを書いてもらえるのか、ひそかに楽しみです（笑）。

――途中、雨が降ってきて、濡れながらの撮影もありましたね。

瀬戸 昔から行事ごとでは雨が降る生粋の雨女なんです。ここまで雨が多いと、むしろうれしい（笑）。雨だからこその艶っぽい写真も撮っていただけたんじゃないかなって思います。

――瀬戸さんの「夏の思い出」ってなんですか？

瀬戸 今、パッと思い浮かんだのは学生時代に好きな人と浴衣を着て花火を見に行ったことですね。初めて好きな人の隣で花火を見たドキドキ感と「手をつなぐのかな？」って緊張感とか......青春をスゴく感じた日だったので印象深いです。

――今、夏デートをするなら？

瀬戸 せっかくの夏！ 海に行きたいですね。アクティビティも好きですし、水を掛け合ったり、写真を撮ったり。ちょっと日焼けもしちゃって笑い合ったり。想像すると楽しそうだな〜って思います。

――前回の撮影から映像作品の数も増えましたが、興味が湧いたプレイなどありますか？

瀬戸 プレイというよりは演技に興味があります。いろんな役を演じてみたいんです。

――まだ自分の作品は恥ずかしくて見られないですか？

瀬戸 少しは見られるようになりました！ アングルやシーンの流れを自己分析してお勉強しています。でも、まだ全部は恥ずかしくて見られないですね。

――映像作品を見る上で注目してほしいポイントはありますか？

瀬戸 そうだなぁ......。会話部分にもセトカンらしさが出ていることが多いので、そこは注目ポイントです。ぜひ自分と会話していることを妄想して見てくれたらうれしいです。その後の展開をより楽しんでもらえるはずです♡

――アジア最大級のアダルトイベント「TRE」（台湾）にも初出演されていましたよね。

瀬戸 初の海外でのお仕事で、ほかの女優さんとお仕事するのも初めてだったんです。スゴく勉強になりましたし、刺激を受けました。

――台湾名物のおいしいものは食べましたか？

瀬戸 マンゴーのカキ氷がめちゃくちゃおいしかったです！ でも大好きな小籠包は食べられなかったので、再チャレンジしたいですね。台湾はファンの方もスタッフの方も優しくて本当に楽しかったです！

――いろんなお仕事が殺到して忙しいと思いますが、長期休暇を取れるなら何がしたいですか？

瀬戸 やっぱり旅行ですね。K−POPが好きなのでライブを見に韓国にも行きたいし、ヨーロッパにも行ったことがないので興味があります。あと死ぬまでにオーロラを見たい！

――いつか海外でグラビア撮影しましょう！ では最後に読者の方にメッセージをお願いします。

瀬戸 皆さんのおかげで週プレさんに呼んでいただけました。ありがとうございます。今回は外での撮影もあったので、自分で考えながら動いていろんな角度からセトカンを撮っていただきました。どのセトカンが好きだったか教えてもらえるとすっごくうれしいです！

スタイリング／NAO ヘア＆メイク／mahiro 構成／澤里 明（PonyTail）

●瀬戸環奈（せと・かんな）

2004年5月10日生まれ 神奈川県出身

身長170cm B101（Jカップ）W59 H91

◯エスワン専属女優として今年1月にAVデビュー。

公式X【@kanna_seto0510】

公式Instagram【@setokanna_】



瀬戸環奈デジタル写真集『インモラル』 撮影／笠井爾示 価格／1980円（税込）

取材・文／金髪りさ 撮影／笠井爾示