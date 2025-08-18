¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Îµ´ÉñÄÔÌµ»´¤ò±é¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤ÇÐÍ¥¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª ¡Ö°½Ìî¹ä¡×¤òÍÞ¤¨¤¿°µÅÝÅª1°Ì¤Ï¡©¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤¬¡¢7·î18Æü¤Î¸ø³«¤«¤é¤ï¤º¤«2½µ´Ö¤ÇÆüËÜ±Ç²èÎòÂå¶½¼ý¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¶Ã°ÛÅª¤ÊµÏ¿¤ò¹¹¿·Ãæ¡£¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯8·î6¡Á8Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¡Ê¾å¸¹¡¦²¼¸¹¤Îµ´¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤â¤·¼Â¼Ì²½¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Îµ´ÉñÄÔÌµ»´¡Ê¤¤Ö¤Ä¤¸¤à¤¶¤ó¡Ë¤ò±é¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤ÇÐÍ¥¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
µ´ÉñÄÔÌµ»´¤Ï¡¢1000Ç¯¤âÁ°¤«¤é¿Í¤òµ´¤ËÊÑ¤¨¤ÆÁà¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿µ´¤¿¤Á¤Î»ÏÁÄ¤Ë¤·¤ÆÊª¸ì¤Î¹õËë¡£°µÅÝÅª¤ÊÎÏ¤È¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ò»ý¤Á¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ´»¦Ââ¤ÎÁ°¤Ë¥é¥¹¥Ü¥¹¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
2°Ì¤Ï¡¢°½Ìî¹ä¤µ¤ó¡£2003Ç¯¤Ë¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼555¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î²ø¿ÍÌò¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¥¦¥Î¥É¥ê¡Ù¡ØMIU404¡Ù¡Ê¤È¤â¤ËTBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ë½Ð±é¡£¥³¥á¥Ç¥£¡¼¥¿¥Ã¥Á¤ÊÌò¤«¤éÎäÀÅ¤ÇÎä¹ó¤ÊÌò¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤ÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿NetflixÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¡ØÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡Ù¤Ç¤ÏËÀî±Ù»Ê¤µ¤ó¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¿´¤Î°Ç¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëº¾µ½»Õ¤Î±éµ»¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£6·î27Æü¤«¤é¸ø³«Ãæ¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ø¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤²¡Á»¦¿Í¶µ»Õ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÃË¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡È»¦¿Í¶µ»Õ¡É¤ÈÀßÄê¤µ¤ì¤ëÆæ¤ËËþ¤Á¤¿¾®³Ø¹»¶µÍ¡¡¦Ìù²¼À¿°ìÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÎä¹ó¤Ê±éµ»¤¬¥Ï¥Þ¤ê¤½¤¦¤À¤«¤é¡£°µÅÝÅª¤Ê¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÀéÍÕ¸©¡Ë¡¢¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤¿±éµ»¤â¹Ó¤ì¶¸¤Ã¤¿±éµ»¤â¾å¼ê¤À¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¡¢¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÈÈþ¤·¤µ¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¡¢¡ÖÀþ¤¬ºÙ¤¯ÃæÀÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢Ìµ»´¤ÎÀÊÌ¤òÄ¶±Û¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ë¹ç¤¦¤È»×¤¦¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤ÎGACKT¤µ¤ó¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÏNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÉ÷ÎÓ²Ð»³¡Ù¤Ç±é¤¸¤¿¾å¿ù¸¬¿®Ìò¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ±Ç²è¡ØæÆ¤ó¤Çºë¶Ì¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤µ¤ó¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢Ææ¤á¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î1¿Í¡¦Ëã¼ÂÎïÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2020Ç¯¤Ë¤Ï¡¢µ´ÉñÄÔÌµ»´¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤Ç2020Ç¯¸ø³«¤Î¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡Ø±ê¡Ù¤òÇ®¾§¤¹¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¡¢´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö°ÊÁ°¤Ëµ´ÉñÄÔÌµ»´¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤Ç±ê¤òÇ®¾§¤·¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢¤«¤Ê¤êÄ»È©¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£´é¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢¤³¤ÎÊý¤·¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡¢¡¢¡¢¡ª¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡ÖæÆ¤ó¤Çºë¶Ì¤Î¤è¤¦¤Ê¾åÉÊ¤µ¤È°Ò°µ´¶¤ò¤É¤Á¤é¤â½Ð¤»¤ëÉáÃÊ¤ÎÎ©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡ÖÌµÉ½¾ð¤µ¤È¡¢¤¿¤Þ¤Ë¾Ð¤¦°ÕÌ£¿¼¤ÇÉÔµ¤Ì£¤Ê¾Ð´é¡¢¤½¤·¤ÆÀïÆ®¥â¡¼¥É¤Ç¤¹¤°Àï¤¨¤ëÃÃ¤¨È´¤¤¤¿ÂÎ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÅ¬Ìò¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê60Âå½÷À¡¿·²ÇÏ¸©¡Ë¡¢¡Ö´°àú¼çµÁ¤ÇÎä¹ó¡¢¤Ç¤â¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ëÌµ»´¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ËGACKT¤¬¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¡£¸«¤¿ÌÜ¤ÎÈþ¤·¤µ¤ÈÀ¼¤Î¥È¡¼¥ó¤âÉÔµ¤Ì£¤µ½Ð¤»¤½¤¦¡£¤¢¤Î°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ÏÌµ»´¤½¤Î¤â¤Î¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿½©ÅÄ¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§Ê¡Åç ¤æ¤ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¼¹É®Ãæ¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡£»þ¡¹¡¢Å¹ÊÞ¼èºà¤Ê¤É¤Î¥ê¥Ý¡¼¥Èµ»ö¤âÃ´Åö¡£All About¤ª¤è¤ÓAll About ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Î¥é¥¤¥¿¡¼Îò¤Ï6Ç¯¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)
