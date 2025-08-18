写真共有サービスを見た義母→育児に口出すLINEにモヤモヤ「この子の親は私と旦那ですけど？」【ママリ】

義母からの育児に対する指示にモヤモヤ…

愚痴です！義母から旦那にLINEがきました🙋‍♀️「スマホやタブレットは見せないように！視力低下の原因です。」だそうです。

おそらく、私がみてねに投稿した写真に息子と"ベビーモニター用"のiPad（画面オフ）が写り込んでいたからかと🤔

いやいや見せてねーし！

画像一枚で何を勘違いされて、わざわざ指示してくるんでしょう！

それに見せていたとしても、この子の親は私と旦那ですけど？？？？



せめて「タブレットで動画とか見せてるの？」から入ってほしい😂 出典：

この記事では、息子の写真を見た義母が「スマホやタブレットを見せないように」とLINEで注意をしてきたという投稿を紹介します。ベビーモニターとして使っているタブレットが見て普段からタブレットを見ていると勘違いした義母。視力低下の原因になるから注意してと投稿者さんに言ってきたそう。確認も取らず、たった1枚の写真から勝手に判断して指示をしてきたことに対して投稿者さんはモヤモヤした気持ちになったそうです。

写真を見て勘違いした義母からの育児に対する口出しにモヤモヤしたという投稿者さん。普段の様子を見たり知っているのならまだしも、たった1枚の写真で判断されてしまうのは心外ですよね。視力低下の原因になるから心配だと思うのであれば言い方やタイミングを考えてほしかったなと思いますし、投稿者さんのように反発したくなる気持ちも理解ができます。



言っていることがどんなに正しくてもそれが相手に伝わらなければ意味はないですし、むしろ関係性を悪化させてしまいますよね。思い込みの怖さを実感させられますし、気をつけなければと思わされますよね。

育児に指示をしてくる義母に対してさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

謎の指摘ウザイですね…🤦‍♀️

言い方悪いですが、こちらは孫の成長を見れたら嬉しいかな？と思ってご好意でみてねにあげている立場なのでウザイこと言われたらあげるの辞めるか3ヶ月に1回の更新とかにします！笑 出典：

旦那さんにガンガン言い返してもらいましょ💪

余計な口出しは一切お断りですよね😡鬱陶しい😡 出典：

面倒くさいので

共有アプリに写真投稿するの控えようって思います😅 出典：

義母の「良かれと思って」の一言が、嫁としてはネガティブに感じてしまうのは正直な気持ちですよね。



それが正論ならまだしも、今回のように思い込みで言われてしまうと、今後の関わり方を見直したくなるのも無理はありません。あまりにもひどい場合は、写真を更新する頻度を減らしたり、夫からさりげなく反論してもらったりするのは良いアイデアだと思います。



嫁が義母と正面からぶつかる必要はないので、厄介ごとはすべて夫に任せるのが一番です。また、今回のように義母の明らかな勘違いである場合は、そのことをきちんと伝えるのも大切でしょう。勘違いされたままではモヤモヤが残りますし、違うことは違うと伝えることが、ママとしての自分を守ることにもつながるのではないでしょうか。

