食材使い放題で“タダ飯”も…パートやバイトにも手厚い「福利厚生」 人材確保にあの手この手
パートやアルバイトでも「福利厚生」を手厚くするところが増えているといいます。食材を使い放題で料理できたり、格安で豪華なランチがとれたり、充実の福利厚生を取材しました。
お盆休み明け、18日から日常に戻った人たち。
9連休明け
「子どもも『保育園行きたくない』『きょうもお休みがいい』。『お父さんも行きたくないけど行こうか』って無理やり連れて」
9連休明け
「（Q．気持ち的には？）嫌です。（会社に）行きたくなかった」
5連休明け
「きょうを迎える絶望感が強い」
仕事を辞めたくなる人も多い休み明け。特に今年は、人手不足に頭を悩ませる企業が増えているようで…。
今年の上半期、人手不足が原因で倒産した企業は202件と過去最多に。人材の確保が難しい中、ますます企業の支えとなっているのが、パートやアルバイトの人たちです。
パート歴4年 和田秋さん（40代）
「おまたせいたしました〜」
ガストで働く和田さん。パート歴4年、2人の子どもを育てる主婦です。週5日、働く上で助かっているというのが――
パート歴4年 和田秋さん（40代）
「福利厚生の豊富さに気づきました」
さまざまな福利厚生。例えば――
パート歴4年 和田秋さん（40代）
「今から休憩なのでお昼ご飯を注文するところ」
昼食は、店のメニュー。
チーズインハンバーグにサラダ、ご飯にドリンク、デザートも付けて、客であれば1160円するところ、従業員は――
パート歴4年 和田秋さん（40代）
「356円で食べることができます」
さらに――
パート歴4年 和田秋さん（40代）
「40個入りで390円。バーミヤンのギョーザ」
すかいらーくグループの商品を社員割引で買うことができたり、系列店で食事をした際、代金が最大25％割引になる券が毎月6枚支給されたりするなど、福利厚生の充実さを感じているといいます。
パート歴4年 和田秋さん（40代）
「主婦はもちろん学生も、生計に役立っていると思う。長く続けられる仕事だなと」
専門家によると、人材確保が難しい中、離職を防止するため、パートやアルバイトの福利厚生を手厚くしている企業が増えているといいます。
街で聞いても――
うどん店でパート（30代）
「うどん店でパート。（時給）1250円ちょっと。社員割引が使えます、お昼は。半額より安く食べられる。他の店で食べるより安いから助かります」
学校給食でパート（30代）
「パートで学校給食。時給1300円くらい。お昼ご飯が食べられて有給休暇もあって育休・産休もある。（お昼の）給食食べていると栄養面とか自分で作るよりしっかりしている」
さまざまな料理レシピを掲載するクックパッドは、その特性を生かした福利厚生を従業員に提供。
クックパッド広報部・小竹貴子本部長
「オフィスに広いキッチンがありまして、会社にある食材を使って料理ができるという制度。朝・昼・夜・おやつ時間でも大丈夫」
パートも社員も、全従業員、利用することが可能。
業務委託（40代）
「ナスとミートソースでパスタにしようかと。このあたり（目黒区）お昼の単価すごく高い。お昼代が浮く。こうやって料理することで勉強にもなる」
男性の料理は好評のようで、いつも多めに作ってシェアしているんだそう。
同僚
「彼が毎日いろいろ作ってくれる」
業務委託（40代）
「とんでもない量作ってるから。なくなっているとうれしかったり」
クックパッド広報部・小竹貴子本部長
「費用面でいうと食材費は会社で負担。お昼代・夜ご飯代かからないのは一番のメリット。料理を一緒に作ることでいろいろな部署・役割をこえてつながることができる。（会社としても）非常にメリットがある」