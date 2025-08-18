肌のハリとツヤを叶える♡キスミー フェルムの新ルースパウダー登場

2025年9月26日(金)、キスミー フェルムのベースメイクシリーズ「ベースディレクション」から、肌のポテンシャルを引き出す新作ルースパウダーが登場します。プロテイン※1やナイアシンアミドなどの美容成分を贅沢に配合し、光テクノロジーでふっくらとしたハリ感※2とツヤを演出。便利なミラー付きコンパクトは持ち歩きにもぴったりで、お直しメイクも楽しくなりそうです。

プロテイン美容成分でうるおいキープ

「キスミー フェルム ベースディレクション ポテンシャライズルースパウダー」は、加水分解卵殻膜※1をはじめ、15種のアミノ酸、ナイアシンアミド、ヒアルロン酸、コラーゲン、ローヤルゼリーエキス、カミツレエキスなどのうるおい美容成分をたっぷり配合。

乾燥しがちな肌にもやさしくなじみ、日中もなめらかでしっとりとした質感をキープします。

光テクノロジーでハリと透明感を演出

独自の光テクノロジーにより、光の透過・反射・散乱効果で肌表面に自然なツヤとハリ感※2をプラス。

毛穴や小さな凹凸もふんわりカバーし、均一でなめらかな美肌印象に導きます。化粧持ちも高めてくれるので、朝仕上げたメイクの透明感が長時間続きます。

持ち歩きやすいミラー付きコンパクト

コンパクトには便利なミラーを搭載し、外出先でのメイク直しもスムーズ。やわらかな肌あたりのヒアルロン酸コートパフが、粉含みも良く均一な仕上がりを叶えます。

全1色、4.5g入りで価格は2,400円（税込2,640円）。全国の取扱店舗で発売されますが、店舗によって発売日が異なる場合があります。

※１ 加水分解卵殻膜（保湿成分）

※２ 光の効果による メイクアップ効果

美肌を引き出す新習慣を♡

キスミー フェルムの「ポテンシャライズルースパウダー」は、光と美容成分の力で肌本来の美しさを引き出すアイテム。

うるおいを守りながら、ハリ感※2と透明感をプラスし、日常のメイクを格上げします。発売は2025年9月26日(金)から。季節の変わり目や乾燥が気になる時期にも心強い味方になってくれそうです♪