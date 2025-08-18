好き＆行ってみたい「秋田県の森林浴スポット」ランキング！ 2位「白神山地岳岱」を抑えた1位は？【2025年調査】
秋田県は、日本海と奥羽山脈に挟まれた自然豊かな地域で、湖や渓谷、滝などの森林浴スポットが点在しています。四季折々の美しい風景と澄んだ空気に包まれながら、訪れる人は心身ともにリフレッシュすることができます。
All About ニュース編集部は8月12〜14日、全国10〜60代の男女222人を対象に「森林浴スポット（北海道・東北地方）」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「秋田県の森林浴スポット」を紹介します！
【11位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「世界遺産のブナの森があるからです」（50代男性／兵庫県）、「原生林はブナが自生しており、遊歩道を進めば爽快な森林浴が楽しめます」（40代男性／山形県）、「世界遺産なので行ってみたい。秋田県自体行ったことがないのでとても気になるスポット」（30代男性／埼玉県）などのコメントがありました。
回答者からは「田沢湖は日本一深い湖です。湖畔を散歩し、水の青さをながめつつ、まわりの森林が放つオゾンをあびたいものです」（60代男性／新潟県）、「コバルトブルーの湖面が、時間によって空の色が映り、色合いが変わるというのが魅力的に感じました。また近くに神社やピザ工房などがあるとのことで自然を感じる旅行にぴったりだと思いました」（30代女性／北海道）、「綺麗な湖面を生で見てみたいから」（40代女性／埼玉県）などのコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：白神山地岳岱／51票世界自然遺産の一部である白神山地の岳岱（だけだい）地区は、ブナの原生林が広がっており、世界遺産・白神山地の核心部とほぼ同じ自然や生態系が体感できます。遊歩道が整備されており、木漏れ日と鳥のさえずりを感じながら散策できます。新緑や紅葉の季節には特に美しく、訪れる人々を魅了します。
1位：田沢湖／77票日本一の水深を誇る田沢湖は、瑠璃色に輝く湖面と周囲の山々が織りなす景観が魅力です。湖畔には森林浴に適した遊歩道があり、四季折々の自然を楽しめます。伝説と歴史を感じさせる辰子像や、湖を一望できるスポットも人気です。
