レスリング女子の全国大会で連覇を続けている小学生が新潟市西蒲区にいます。同年代の同じクラスで圧倒的な強さを誇る女の子。7月開かれた全国大会でもその実力を見せつけました。



赤いウェアに身を包んだ女の子。相手のバックをとって回転技を決め、次々と得点を奪います。



しなやかな動きで相手を圧倒するのは新潟市西蒲区の大地琴奏さん・小学6年生です。



大地さんが所属しているのは地元・西蒲区のレスリングクラブ。





放課後にジムに通い、練習に励んでいます。レスリングを始めたきっかけは。大地琴奏さん「ここの体育塾に最初通って先生にレスリングやりませんかって言われて、自分が崩して相手が自分の思うように動かせると、やったという感じになります」小学2年生のときにスカウトされた大地さん。練習を重ね、実力をつけていくと・・競技を始めてわずか1年。学年や体重などで分けられたクラスでいきなり「全国優勝」！さらに、おととし、去年と全国大会3連覇を達成しました。監督が大地さんをスカウトした理由は。巻っずレスリングクラブ・本名栄仁監督「体の使い方やバランスのとり方、私らから見てもすごいなと思う。僕も小学生のときにあんな動きができたらよかったと思うくらい」大地さんの強みはそのバランス感覚。天井から伸びたロープを両手の力だけで軽々とのぼれば・・バック転からのバック宙も！持ち前の柔軟性、そして負けず嫌いな性格がレスリング選手として成長させているといいます。大地琴奏さんQどういう選手になりたい？「スピードがあるので、そのことを生かしながらいろいろできる選手になりたいです。得意な技は片足タックル」全国大会を前にしたことし5月。世界の技に触れることができました。合同練習会の講師としてパリ五輪、金メダリストの元木咲良選手がやってきたのです。大地さんも元木選手とスパーリング。得意の片足タックルを狙います・・トップアスリート相手に果敢に挑み、さらに力をつけていきます。7月の全国大会。東京の会場に同年代の選手たちが集まりました。4連覇をめざす大地さんは、大会前はひざのケガの影響で十分な練習ができなかったといいます。それでも準決勝に進むと・・赤いウェアの大地さん。素早いフットワークで相手を抑え、回転技を決めます。終わってみれば10点差で勝利！そして、いよいよ決勝戦。得意技、片足タックルで足元に飛び込み、相手を回転させます。次々と得点を重ねると開始から1分ほどで試合終了。10対0と圧倒し、大会を通じて1点も取られることなく4連覇を達成しました。大地琴奏さんQどう金メダルは？「うれしいです。つらい時とか、不安な時でもお母さんがいつも助けてくれて、支えてくれて、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとう」監督や家族に支えられて優勝できた大地さん。感謝の気持ちを忘れずに来年からは中学生として挑戦を続けます。