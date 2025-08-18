É¨Î©¤Á¤Ç¼éÈ÷Îý½¬¤ò¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦±§Ìî¿¿¿ÎÏ¯

¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¥ë¡¼¥­¡¼¡¢±§Ìî¿¿¿ÎÏ¯ÆâÌî¼ê¡Ê19¡Ë¡áÁá¼Â¹â¡á¤¬Ä¹´ü´Ö¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£7·î31Æü¤Ë±¦Éª´ØÀáÆâÂ¦Â¦Éûð×ÂÓ¡Ê¤¸¤ó¤¿¤¤¡ËºÆ·ú½Ñ¡ÊÄÌ¾Î¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¡Ë¤ò¼õ¤±¤¿¡£1½µ´Ö¤Û¤É¤ÎÆþ±¡¤ò½ª¤¨¡¢Àè½µ¤«¤é¥ê¥Ï¥Ó¥êÁÈ¤ËºÆ¹çÎ®¡£¸½ºß¤Ï±¦ÏÓ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤À¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤³¤Ê¤¹¡£

¡¡º£²ó¤¬¿ÍÀ¸½é¤ÎÆþ±¡¡£Á´¿ÈËã¿ì¤Ç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢µ¤¤Å¤¯¤È±¦ÏÓ¤ÏÊñÂÓ¤Ç¤°¤ë¤°¤ë´¬¤­¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Þ¤Ð¤¿¤­¤·¤¿¤é¡¢¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤³¤«¤é¼ê½Ñ¤ò·èÃÇ¤·¤¿ºÝ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉÔ°Â¤¬½±¤Ã¤¿¡£¡ÖÆþ±¡¤Î»þ¤¬°ìÈÖµ¤»ý¤Á¤ÏÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¼ê½Ñ¤ò¡Ë·è¤á¤¿¸å¤Ï¼Â´¶¤¬¡Ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ë¡¢¤¤¤¶¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡ÊÏÓ¤¬¡ËÆ°¤«¤Ê¤¤¤ÈÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙÀ°Íý¤Ç¤­¤¿¡×

¡¡Åê¼ê¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÌî¼ê¤¬¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ëÎã¤Ï°µÅÝÅª¤Ë¾¯¤Ê¤¤­à¥ì¥¢¥±¡¼¥¹­á¡£ÆüËÜµå³¦¤Ç¤â¿ô¤¨¤ë¤Û¤É¤·¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ò¸«ÅÏ¤»¤ÐÂ¿¤¯¤ÎÌî¼ê¤¬¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£±§Ìî¤â¼«¤éÁ°Îã¤òÄ´¤Ù¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ8¥«·î¤Ç¤ÎÉüµ¢¥×¥é¥ó¤òÁÛÁü¡£¤½¤¦¤¹¤ëÃæ¤ÇÁ°¸þ¤­¤ËÁ°¤ò¸«¿ø¤¨»Ï¤á¤¿¡£

¡¡¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤«¤é¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢½Ð¾ì10»î¹ç¤Ê¤¬¤éÂÇÎ¨3³ä9Ê¬1ÎÒ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤¿¤À¡Ö·ë²Ì¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢10»î¹ç¤Ê¤Î¤Ç¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤â»²¹Í¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¼«¿®¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£¤½¤ì°Ê¾å¤Ë·Ð¸³¤òÀÑ¤à¤¿¤á¤Î1Ç¯ÌÜ¤¬½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Þ¤Þ­à¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»­á¤·¤¿»ö¼Â¤Ë¶¯¤¤²ù¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö2Ç¯ÌÜ¤¬1Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡£½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢1Ç¯ÌÜÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤­¤Ä¤¤¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£

¡¡½çÄ´¤Ë¤¤¤±¤ÐÍè½Õ¤Ë¤Ï¶¥µ»Éüµ¢¤Ç¤­¤ë¸«¹þ¤ß¡£¡Ö¸å¤í¤á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤¿¤À¤ä¤ë¤³¤È¤ä¤ë¤À¤±¡£¡Ê1¡Á4¡Ë·³¤Î¿Í¤ÈÆ±¤¸Îý½¬ÎÌ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤ÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢Íø¤­¼ê¤Ïº¸¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿©»ö¤äÉ÷Ï¤¤Ç¤ÎÉÔÊØ¤¬¤¢¤ë¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤¹19ºÐ¡£¤½¤ÎÌÜÀþ¤ÎÀè¤Ë¤Ï¤Ï¤Ã¤­¤ê¤È8¥«·î¸å¤Î¼«Ê¬¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë