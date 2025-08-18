『クレヨンしんちゃん』×「CASETiFY」が初コラボ！ お気に入りを選べる“カスタムケース”など展開
グローバルライフスタイルブランド「CASETiFY（ケースティファイ）」は、8月20日（水）から、テレビアニメ『クレヨンしんちゃん』と初コラボレーションした「クレヨンしんちゃん×CASETiFY」コレクションを、全国の店舗や公式オンラインストアで発売する。
【写真】自分好みにカスタマイズ可能！ 注目のカスタムケース
■ユニークなテックアクセサリーも
今回発売される「クレヨンしんちゃん×CASETiFY」は、ファンに親しまれているキャラクターやモチーフが随所に散りばめられた遊び心あふれるアイテムがそろうコレクション。
注目は、自分好みにカスタマイズ可能な「ステッカー＆ネーム カスタムケース」。アニメに登場するキャラクターたちをモチーフにした全20種以上のデザインからお気に入りを選べるほか、“しんちゃんフォント”で名前などを加えることもできる。
また、しんちゃんの得意技“ケツだけ星人”がぷにぷにのシリコングリップスタンドになった「クレヨンしんちゃん コレクティブル グリップスタンド」をはじめ、愛犬“シロ”やチョコビのキャラクター“ワニ山さん”をデザインしたユニークなテックアクセサリーが並ぶ。
さらに、日本、韓国、中国の限定店舗を『クレヨンしんちゃん』コレクションがジャック。「CASETiFY STUDiO 渋谷パルコ」では、8月20日（水）〜9月17日（水）の期間、数量限定スペシャルアイテムの販売や、購入特典の提供、映えスポットを展開予定だ。
【写真】自分好みにカスタマイズ可能！ 注目のカスタムケース
■ユニークなテックアクセサリーも
今回発売される「クレヨンしんちゃん×CASETiFY」は、ファンに親しまれているキャラクターやモチーフが随所に散りばめられた遊び心あふれるアイテムがそろうコレクション。
また、しんちゃんの得意技“ケツだけ星人”がぷにぷにのシリコングリップスタンドになった「クレヨンしんちゃん コレクティブル グリップスタンド」をはじめ、愛犬“シロ”やチョコビのキャラクター“ワニ山さん”をデザインしたユニークなテックアクセサリーが並ぶ。
さらに、日本、韓国、中国の限定店舗を『クレヨンしんちゃん』コレクションがジャック。「CASETiFY STUDiO 渋谷パルコ」では、8月20日（水）〜9月17日（水）の期間、数量限定スペシャルアイテムの販売や、購入特典の提供、映えスポットを展開予定だ。