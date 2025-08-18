最大9連休のお盆 観光地にぎわう 涼を求めて河川公園で遊ぶ家族連れも《長崎》
最大9連休となった今年のお盆。晴天に恵まれた週末の観光地は市民や観光客でにぎわいました。
今年のお盆はどのように過ごしたのでしょうか。思い出を聞きました。
世界遺産「旧グラバー住宅」など伝統的建造物が並ぶ長崎市のグラバー園。
お盆休み最終日の17日は、市民らを対象に入園料が無料となり、多くの市民や観光客でにぎわいました。
（ 長崎市から ）
「おいが遊びに夏休みに来たので、グラバー邸を見に来た」
（おい ）
「来たことなかったので、有名なので」
（ 大分から）
「修学旅行で行っていないグラバー邸に行ってみようかと。坂本龍馬が好きなので、ちょっとゆかりのある地かなと」
「本とかで見て、好きになった」
また、近くの軍艦島デジタルミュージアムにも多くの観光客が。
上陸ツアーの前に、現地では見ることができない場所をプロジェクションマッピングやVRで体験していました。
（兵庫から）
「（上陸が）楽しみですね。軍艦島自体見たかったので見られたらいいかな」
（ 兵庫から）
「（16日に）稲佐山登ってきて夜景も見たんで、十分脳裏に焼き付いてると思う」
（ 兵庫から）
「きれいだった。町全体が見えてでかいなと思った」
ただ、お盆休みの前半は、九州各地で線状降水帯が発生するなどあいにくの天気が続いたことから、土産物店などの手ごたえはいまひとつのようです。
（ 清風堂店長）
「大雨の影響で長崎に帰ってこられなかった人もいると思うし、リピートの客でうちは持っているから、少し（売上げは）下がったかな」
Uターンのピークを迎えた16日、JR長崎駅では大きな荷物を抱えた帰省客や見送りに来た家族などで混雑しました。
（ 兵庫から ）
「花火と精霊流し(が楽しかった)」「初めて子どもたちと精霊流しを見て、長崎を知ってもらえてよかった」
（岡山から ）
「楽しかった。小さい頃からおじいちゃん おばあちゃん家に来ていて、久しぶりに来て長崎がいい街だと感じた」
（見送りに来た家族）
「(帰省してくるのが)楽しみでよかった」「帰る家があって帰って来られることが一番」
JR九州によりますと、お盆期間中の西九州新幹線の利用者は約9万3000人で、去年より約1000人ほど減少したということです。
一方、最高気温33.9度を記録した16日の長崎市。
そとめ神浦川河川公園には、涼を求めて多くの人が訪れていました。
（小学1年生）
「魚探すのたのしい」
（千葉から）
「だいぶ（水に）もう慣れた。きょうで1歳。きょうが誕生日で実家に帰ってきてお祝いしてもらった。川もきれいで海もきれいで楽しい」
子どもたちの楽しそうな声が響き渡っていた神浦川は日本一の清流にも選ばれたことがあります。
水が透き通っていて、川には小魚やエビなど多くの水生生物が生息しています。
（小学1年生）
「楽しい。キャンプに来たから川に遊んでキャンプ場に行った」
（時津町から）
「気持ちいい。でも（川は）怖い部分もあるが暑いから冷たい場所を求めてきた」
（西海市から）
「ここ浅くて小さい子どもでも遊べるところがあるので」
最大9連休となった今年のお盆。
河川公園を訪れた家族連れは自然の”涼しさ”を堪能していました。