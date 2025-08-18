

オダギリジョー

池松壮亮、麻生久美子、永瀬正敏、佐藤浩市、オダギリジョー監督が18日、都内で行われた『THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE』（９月26日公開）完成披露試写会に登壇した。

編集までを手掛けるオダギリジョーは冒頭の挨拶で「実は…上映するものが完成品ではないんです。間に合わなかったんです。本当に申し訳ないです。ごめんなさい。一つ前のバージョンになるんです。でも大した差はないと思うんです。細かいところの直しをいっぱいやっているだけで…」と監督作のお披露目の場でいきなり謝罪。

これに佐藤は「逆にそれは貴重だということをお客さんに言わないと！これが見られるのは今日のお客様だけです！」と助け舟。感謝するオダギリジョーは改めて「まずはお詫びかなって思って。すみません」と詫びた上で「でも十分面白いと思います」と付け加えた。

本作は、2021年にNHKで放送されたオダギリジョーが脚本・演出・編集を務めたオリジナルのテレビドラマ「オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ」の劇場最新作。

鑑識課警察犬係のハンドラー・青葉一平（池松壮亮）だけには、なぜか相棒の警察犬・オリバーが、酒と煙草と女好きの欲望にまみれた犬の着ぐるみのおじさんに見えてしまう（一平以外の人間には犬に見えている）、しかもその着ぐるみのおじさんオリバーをオダギリジョー自身が演じるという奇抜な設定に、ドラマ化発表時から話題を呼んだ。

オダギリジョーは本作でも脚本・監督・編集・出演を務め、ドラマ版から続投となる豪華キャスト陣、池松壮亮（青葉一平役）、麻生久美子（漆原冴子役）、永瀬正敏（溝口健一役）、佐藤浩市（コニシさん役）が今回登壇した。