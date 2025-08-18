A.B.C-Z、3ヶ月連続配信リリース第一弾「Cocktail」詳細発表
A.B.C-Zが3ヶ月連続配信リリース第一弾となる楽曲「Cocktail」の詳細を発表した。
リリースは8月22日。作詞・作曲はシンガーソングライターの竹内アンナが担当しており、独特の浮遊感漂うミドルテンポが気持ちの良いナンバーに仕上がっており、A.B.C-Zにとってもロマンティック溢れる新境地な1曲。アートワークも独特の空気感が漂っており、楽曲に期待が高まる。
今後は9月19日に配信シングル第二弾「すれ違う笑顔 さよならのキスを」、10月17日に第三弾「鈍学塁功・DONGAKU-RUIKO」をリリース予定。そして10月末には9thアルバム、11月からは全国ツアーを控えている。
◼︎竹内アンナ コメント
昨年提供させていただいた「STELLAR」とは雰囲気を変え、メロウなダンスナンバーを目指しました。
「魔法みたいな夜を飲み干してしまう切なさ」がA.B.C-Zのみなさんの歌声で表現され、とても素晴らしい楽曲になりました。
ぜひ「Cocktail」を聞いて、うっとりと酔いしれてください！
DIGITAL SINGLE「Cocktail」
2025.08.22 Release
URL：https://abcz.lnk.to/cocktail
＜A.B.C-Z Concert Tour 2025＞
11月3日（月・祝）熊本城ホール メインホール 開演時間18:00
11月17日（月）オリックス劇場 開演時間18:00
11月18日（火）オリックス劇場 開演時間13:00/18:00
11月22日（土）Kanadevia Hall（TOKYO DOME CITY HALL）開演時間18:30
11月23日（日・祝）Kanadevia Hall（TOKYO DOME CITY HALL）開演時間13:30/18:30
11月24日（月・休）Kanadevia Hall（TOKYO DOME CITY HALL）開演時間18:00
12月8日（月）Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール 開演時間18:00
12月9日（火）Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール 開演時間13:00/18:30
