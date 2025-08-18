いゔどっとが、ニューデジタルシングル「エラー！」を8月20日にリリースする。

本作は、いゔどっと自身が作詞・作曲・アレンジを手がけたセルフプロデュース作品。「人生＝ボーナスステージ」という独自の視点から、エラーやバグといったゲーム的モチーフを日常の思い通りにいかない出来事に重ね合わせ、理不尽で不器用な現実を、どこか笑い飛ばすような世界観を展開している。

力強くもどこか無様な足取りを映し出す歌詞と、疾走感あふれるロックサウンドに重なる電子音が共鳴し合い、いゔどっとの言葉選びとメロディセンスが映える一曲に仕上がった。

ジャケット＆MVイラストはしく氏、動画はさえ氏が担当。ミュージックビデオは、楽曲リリース当日の 8月20日20時よりYouTubeにてプレミア公開される予定だ。