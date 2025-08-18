透明感・血色感・立体感で旬の唇に格上げ。先行レビュー【セザンヌ】新作＆新色リップ３選
プチプラながらトレンド感も高く、日常使いしやすいカラー展開で人気の【セザンヌ】。2025年8月下旬発売の新作＆新色リップが、またもや大人世代の心をつかみそうです。そこで今回は、うるおいと美発色を叶えるスティックリップ、みずみずしい濡れツヤティント、そして大ヒット「影色リップメイカー」の淡色新色を先行レビューします。
ロングセラーが進化。うるおい×美発色の「ラスティングスティックリップカラー」
セザンヌを代表するロングセラーリップ「ラスティングスティックリップカラー」に、新たな大人向けリップが仲間入り。唇のシミやくすみをカバーし、ムラのない密着感を実現します。
▲セザンヌ「ラスティングスティックリップカラー」 全３色 各￥715（税込）
唇の温度でとろけるオイル配合で、縦ジワを目立たなくしながらハリとツヤを与え、輪郭までにじみにくい処方に。17種の美容保湿成分が、長時間のうるおいと発色をキープします。３色展開で、肌トーンやなりたい雰囲気に合わせて選べる柔らかなカラーは、大人メイクにぴったりです。
新色ピオニーピンクで透明感アップ。「ウォーターリーティントリップ」
ぷるんとしたツヤと軽やかなつけ心地で人気のティントタイプに“09 ピオニーピンク”が新登場。白みをひとさじ加えたような淡いピンクは、どんなメイクにもマッチし、透明感を底上げします。
▲セザンヌ「ウォーターリーティントリップ」 新１色（09 ピオニーピンク） ￥660（税込）
みずみずしいのにベタつかず、乾燥しやすい唇も7種の保湿成分でしっとりケア。ティント特有の色持ちの良さも健在で、明るめピンクなのに浮かず、ナチュラルな血色感をプラスできます。ひと塗りで立体感のあるツヤ膜が完成し、旬の唇に。
大ヒット「影色リップメイカー」に淡色トレンド対応の“ソフトコーラル”登場
発売直後から完売が続出した「影色リップメイカー」に、新色“03 ソフトコーラル”が登場。これまでで最も明るい白桃コーラルで、今季の淡色リップトレンドにぴったりです。淡色リップとの合わせ技で、抜け感のある大人顔に仕上がります。
▲セザンヌ「影色リップメイカー」 新１色（03 ソフトコーラル） ￥660（税込）
影色設計で唇の輪郭補正やオーバーリップ、人中短縮メイクまで自在にこなせるのが魅力。３mmの細芯で、初心者でも狙ったラインを描きやすく、１本あるだけでリップメイクの仕上がりが格段にアップするでしょう。
秋のリップは質感と色の組み合わせで印象が大きく変わります。セザンヌの新作＆新色は、透明感、血色感、立体感を自在に操りながら、プチプラでトレンドを楽しめるのが魅力。ぜひこの秋は、自分のメイクにぴったりの１本を見つけて、日常に映える唇を演出してみてくださいね。＜text＆photo：Chami＞