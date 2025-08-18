気づかぬうちに恋心を冷ます…。男性が距離を置きたくなる「女性の行動」
「最近、彼の態度が少し冷たい…」なら、あなたの何気ない行動が、無意識のうちに彼の気持ちを冷めさせてしまっている可能性が。恋愛は言葉よりも“態度”が関係性を左右するものです。そこで今回は、男性が距離を置きたくなる「女性の行動」を紹介します。
過剰なスキンシップ
距離を縮めようとボディタッチを多用すると、男性のペースを乱してしまうことがあります。男性は自分のタイミングを大事にする傾向があり、急な接近はプレッシャーになることも。好意を伝えるなら、さりげない触れ合いから始めて、反応を見ながら距離を縮めていきましょう。
会話の主導権を握りすぎる
自分を知ってもらいたい気持ちから話しすぎてしまうと、男性は「自分に興味を持っていない」と感じてしまいます。会話はキャッチボールが基本。自分の話をした後は、必ず相手の話を引き出す質問を添えて、聞き役に回る時間を増やしましょう。
スマホ優先の姿勢
デート中の“ちょっとスマホ”は想像以上に印象を悪くします。「自分よりスマホの方が大事」と感じさせてしまうため、特に親密な時間ほどスマホはしまい、目の前の彼との時間に集中することが大切です。
恋愛は、大きな出来事よりも日々の小さな態度の積み重ねで温度が変わります。男性のペースを尊重し、今この瞬間を大事にする姿勢で、男性の気持ちを長くつなぎ止めていきましょうね。
