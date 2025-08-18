「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が18日、自身のX（旧ツイッター）を更新。2日間、1〜2時間で「ガチャガチャ」に使った驚きの金額を明かした。

あのは「ここ二日間で収録と収録の間1.2時間空いた瞬間ガチャガチャ駆け込んで短期集中型で8万円使ってた」と、カプセルトイに使った金額を告白。

また「多分このままスマホのオンラインクレーンゲームで50万課金(前に番組では50万って言ってたけどその後やり続けてうん百万円課金ヘタクソォ)してた時のように このまま取り憑かれたようにやり続けて通帳の額の見方もわからないまま破産する未来が見えたけど辞めることはできないから情けない」とつづった。

さらに「最近ようやくオンラインクレーンゲームも再開して無事タコピーのBIGぬいぐるみと初音ミクのフィギュア(ラブver.ベリーver)×2体ずつGETした。下手すぎてお金なくなっちゃうよー」と嘆いた。

ファンからは「凄い金額」「3桁いきましたか」「オンラインだと使ってる感覚無いからこわいよね」などの声や、「それだけ仕事してるんだからいいのよ」「経済回してて偉い」「あのちゃんクラスならそのくらいでは破産しないので...（多分）」「止めれないのまじわかりみ」「ギャンブルより景品残るし全然マシな気がしてきた」などの声が寄せられていた。