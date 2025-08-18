¡Ú¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡ÛËãÀ¸µ×Èþ»Ò¤«¤é¼«»£¤ê¤¬Á÷¤é¤ì¡Ö¤³¤¤¤Ä¤¹¤²¤§¤Ê¡×¢ªà¥¯¥»¶¯¥¥ã¥éáÃÂÀ¸ ´°À®ÈäÏª¤Ç±Ç²è´°À®´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º‟¼Õºá¡É
18Æü¡¢ÇÐÍ¥¤Î¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤µ¤ó¤¬¡¢µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¡¦ÊÔ½¸¡¦½Ð±é¤òÌ³¤á¤¿¡ØTHE ¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢(Gosh!!)¤³¤Î¥ä¥í¥¦ MOVIE¡Ù¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤¬ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤µ¤ó¡¢ËãÀ¸µ×Èþ»Ò¤µ¤ó¡¢±ÊÀ¥ÀµÉÒ¤µ¤ó¡¢º´Æ£¹À»Ô¤µ¤ó¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡ÛËãÀ¸µ×Èþ»Ò¤«¤é¼«»£¤ê¤¬Á÷¤é¤ì¡Ö¤³¤¤¤Ä¤¹¤²¤§¤Ê¡×¢ªà¥¯¥»¶¯¥¥ã¥éáÃÂÀ¸ ´°À®ÈäÏª¤Ç±Ç²è´°À®´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º‟¼Õºá¡É
¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢±Ç²è¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡Ö6Ëü±ß¡×¤«¤±¤Æºî¤Ã¤¿ÆÃÀ½¤Î´ú¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¡£
¼ç±é¤ÎÃÓ¾¾¤µ¤ó¤ÏËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢‟¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Î¥·¡¼¥º¥ó1.2¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂç¤¤¯Î¢ÀÚ¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë·¿ÇË¤ê¤Ç¡¢ÇËÅ·¹Ó¤Ê¥ª¥ê¥Ð¡¼¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤ò¡¢°ìÅÙ²òÂÎ¤·ÁÈ¤ßÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¡É¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢‟¥ª¥À¥®¥ê¤µ¤ó¤Î±Ç²è¤ËÂÐ¤¹¤ëÈþ°Õ¼±µá¤á¤ë·Ý½ÑÀ¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤ò£±²ó¤Þ¤Ã¤µ¤é¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡£¡ÊÁ°ºî¤È¤Ï¡ËÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡É¤È¡¢ËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢¡È¥¯¥»¶¯¥¥ã¥é¡É¤¿¤Á¤¬Â¿¿ô½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç¥ª¥À¥®¥ê¤µ¤ó¤Ï‟´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ºÌò¼Ô¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿Í¤Ë½Ð¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¸å¤Ë¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë¤É¤ó¤ÊÌò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¡£ËãÀ¸¤µ¤ó¤ÎÌò¤Ï¡¢ËãÀ¸¤µ¤ó¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÌò¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¡¢¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËãÀ¸¤µ¤ó±é¤¸¤ë¼¿¸¶ºã»Ò¤Ï¡¢¤Ä¤¤Á°È±¤òÀÚ¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦Ìò¡£¥ª¥À¥®¥ê¤µ¤ó¤Ï‟¤¢¤ëÆü¡¢ËãÀ¸¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÁ°È±ÀÚ¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¤É¤¦¡©¡×¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ëÆü¡¢¼«»£¤ê¤Î¼Ì¿¿¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ËÍ¤¬¡Ö¤³¤¤¤Ä¤¹¤²¤§¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÆþ¤ì¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡É¤È²ó¸Ü¡£¤¹¤ë¤È¡¢ËãÀ¸¤µ¤ó¤Ï‟¤¢¤ì¤Ï¼¿¸¶¤ÎÌò¤Ç¡¢Á°È±Ã»¤¤¤È¼¿¸¶¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ»×¤Ã¤ÆÁ÷¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡É¤È¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÊÛÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Î°§»¢¤Ç¡¢¥ª¥À¥®¥ê¤µ¤ó¤Ï‟º£Æü´Ñ¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢±£¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¿¼ÄÅ¡Ê³¨Î¤¡Ë¤µ¤ó¤ÎÌò¤À¤±¤Ï¡¢´¶ÁÛ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯ËÁÆ¬¤«¤é¿¼ÄÅ¤µ¤ó¤¬À¨¤¤¡É¤ÈÇ®ÊÛ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢‟£±²ó¤¸¤ãÊ¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢2.3²ó´Ñ¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡É¤È¸ì¤ë¤È¡¢Â³¤±¤Æ¡¢‟¤â¤¦£±¸Ä¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢·à¾ì¤ÇÀäÂÐ´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Á´Éô¤ò·à¾ì¤Î¤¿¤á¤Ë¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¸å¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´Ñ¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÍ§Ã£¤¬¤¤¤¿¤é»ß¤á¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÀäÂÐ¤Ë²È¤Ç´Ñ¤¿¤éÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¥à¥Ó¥Á¥±¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡É¤È¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
°ÖÎîº×,
²£ÉÍ,
¿ÀÆàÀî,
Ï·¸å,
ºßÂð°åÎÅ,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
»ûÅÄ²°,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
Ë¡Í×,
Áòº×