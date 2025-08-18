Æü¸þºä46¡¢15th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤ª´ê¤¤¥Ð¥Ã¥Ï¡ª¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¸ø³«
¡¡Æü¸þºä46¤Î15th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤ª´ê¤¤¥Ð¥Ã¥Ï¡ª¡×¡Ê9·î17ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆü¸þºä46¡¢15th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤ª´ê¤¤¥Ð¥Ã¥Ï¡ª¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¡ÊÁ´5¼ïÎà¡Ë
¡¡¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¹âÌÚ¸øÈþ»Ò¡ÊONPHA¡Ë¡£12th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÀäÂÐÅªÂèÏ»´¶¡×¡¢13th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÂ´¶È¼Ì¿¿¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡¢14th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖLove yourself!¡×¤ËÂ³¤¯4ÅÙÌÜ¤Î¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£ºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖVoyage of us¡×¡£°ì´üÀ¸¤ÎÂ´¶È¤ò·Ð¤Æ¡¢¿·À¸Æü¸þºä46¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÎ¹¤Ø¤È½Ð¹Ò¤·¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤¬ºÇ¹â¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¡¢Á¥¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æü¸þºä46¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤ÆÁá¤¯¤â3ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£Æó´üÀ¸¤«¤é¸Þ´üÀ¸¤Ë¤è¤ë¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ½é¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ÈÆü¸þºä46 ARENA TOUR 2025¡ÖMONSTER GROOVE¡×¡É¤âÍè·î¥¹¥¿¡¼¥ÈÍ½Äê¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿·¾Ï¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆü¸þºä46¡¢15th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤ª´ê¤¤¥Ð¥Ã¥Ï¡ª¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¡ÊÁ´5¼ïÎà¡Ë
¡¡¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¹âÌÚ¸øÈþ»Ò¡ÊONPHA¡Ë¡£12th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÀäÂÐÅªÂèÏ»´¶¡×¡¢13th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÂ´¶È¼Ì¿¿¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡¢14th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖLove yourself!¡×¤ËÂ³¤¯4ÅÙÌÜ¤Î¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£ºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖVoyage of us¡×¡£°ì´üÀ¸¤ÎÂ´¶È¤ò·Ð¤Æ¡¢¿·À¸Æü¸þºä46¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÎ¹¤Ø¤È½Ð¹Ò¤·¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤¬ºÇ¹â¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¡¢Á¥¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æü¸þºä46¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤ÆÁá¤¯¤â3ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£Æó´üÀ¸¤«¤é¸Þ´üÀ¸¤Ë¤è¤ë¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ½é¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ÈÆü¸þºä46 ARENA TOUR 2025¡ÖMONSTER GROOVE¡×¡É¤âÍè·î¥¹¥¿¡¼¥ÈÍ½Äê¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿·¾Ï¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£