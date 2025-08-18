“週刊誌に売る女”の口ぐせ＆特徴 元AKB48美女が注意喚起 千鳥も戦慄「怖っ!!」
お笑いコンビ・千鳥がMCを務める『チャンスの時間』（ABEMA）の#325が17日に放送された。#325では、男性の知らない女性の本音を歌にのせて暴露する企画「女性の本音ラブソング〜真夏の復活SP〜」を開催した。
【写真】女性が「今日何の集まり？」と聞いてくる理由
約1年半ぶりの開催となる今回は、“本音女王”として殿堂入りしている元AKB48でタレントの大島麻衣と“元祖本音シンガー”ことタレント・若林亜希のレジェンド本音シンガーたちに加え、グラビアアイドル・池田ゆうな、高梨瑞樹、成瀬いなが初参戦。特別審査員にはお笑い芸人・AMEMIYAが登場し、それぞれの“本音ソング”を真剣に審査。さらに、若林の夫でボクシング元世界2階級制覇王者の京口紘人も観覧ゲストとして登場。妻の歌に込められた“本音”を審査した。
初参戦メンバーが健闘した一方で、大島も“本音女王”ぶりを発揮。「いつの時代もこういう女性には気をつけてね、という歌」と前置きした大島は、『トゥルース〜真実〜』と題した歌も披露。「やっぱ派手な子より地味な子が危ない 黒髪ロングでラーメンすすれない女 特に『今日何の集まり？』って聞く女 週刊誌に売る時言いやすいから聞いてるだけ」と、衝撃の内容をメロディにのせて熱唱し、千鳥を「怖っ！！」と絶叫させた。「地味な子は紛れられる」「どこにでもいるけど、いつも覚えられてない子は気をつけた方がいい」と、男性陣に注意喚起を促した大島は、“ラーメンをすすれない”というポイントについても「ぶりっこの一環。もしくは週刊誌側の人間だと音が入ってしまうので（すすれない）」と解説し、「録音！？」と千鳥をさらに戦慄させていた。
また、AMEMIYAから「『今日何の集まり？』っていつ聞いてくるの？」と質問されると大島は「隣に座った女の子」「みんなに聞けばいいのに。隣でそっと聞いてくる人がいる」と回答。大島の説明に、心当たりがあるような表情をした千鳥が声を揃えて「はい」と頷き、笑いを誘う場面もあった。
そのほか、若林さんは妻の勇姿と本音を見届けるべくスタジオに同行していた、夫でボクシング元世界2階級制覇王者の京口紘人の前で、赤裸々な過去の恋愛を告白。明け透けに語られた若林の“本音ソング”を真剣な表情で見守っていた京口に、大悟が思わず「どういうことやねん、旦那が頷いてるって」とツッコミを入れる展開に。
「女性の本音ラブソング〜真夏の復活SP〜」を開催した『チャンスの時間』#325はABEMAにて見逃し配信中。
