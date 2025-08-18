影山優佳、キャミソール姿で大人の魅力 「美しすぎる」「ビジュ神すぎ」
元日向坂46の影山優佳が18日、自身のインスタグラムを更新。キャミソール姿を披露し、ファンから「美しすぎる」「ビジュ神すぎ」と絶賛の声が寄せられている。
【写真】美しい！ 影山優佳のキャミソール姿をもっと見る
影山は「溶けちゃうね」とコメントを添え、店内で撮影された写真を投稿。グラスを片手にした笑顔のショットや、自然体の表情を切り取ったモノクロ写真を公開し、大人びた雰囲気を漂わせている。
キャミソールを身にまとった影山の姿に、ファンからは「世界一可愛い」「真夏のセクシー影ちゃん待ってました」「ビジュ最高じゃん！」「可愛すぎて溶けちゃう」「美しすぎる！！！」「ビジュ神すぎ」といった声が相次ぎ、その美貌に改めて注目が集まっている。
引用：「影山優佳」インスタグラム（＠kageyamayuka_official）
