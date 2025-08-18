Mega Shinnosukeが、新曲「青春ごっこ」を8月22日に配信リリースする。

本楽曲は、最新の制作楽曲となり、制作直後に急遽リリースすることとなった“夏曲”。爽快感と寂寥感が交差するギターの音色に、肉体的なバンドアンサンブルと無垢で浮遊感のある歌声が重なったネオアコースティック、インディーロック由来の空気感を宿したものとなっている。音と言葉で描き出すコントラストが、楽曲のタイトルが持つアンビバレントなイメージを表現しており、シンプルな美しさの中に心地いい違和感が織り込まれた、Mega Shinnosukeらしい最先端の楽曲だ。Mega Shinnosukeが最近引っ越した先の部屋で初めて作ったものとなっている。

本楽曲は本日8月18日より、Apple MusicやSpotifyでの事前予約がスタートしている。

なお、Mega Shinnosukeは2026年1月より自身最大規模のワンマンツアーを開催予定。現在チケットのプレオーダー先行が受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）