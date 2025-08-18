本日の【上場来高値更新】 住友ベ、ＳＢＧなど86銘柄
本日の日経平均株価は、先物主導でリスク選好の地合いが継続し、前週末比336円高の4万3714円と続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は86社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、17日に配信した【北浜流一郎のズバリ株先見！】で取り上げられた住友ベークライト <4203> [東証Ｐ]、PayPayが米国で新規株式公開手続きを進めると発表したソフトバンクグループ <9984> [東証Ｐ]など。そのほか、三光合成 <7888> [東証Ｐ]、ビーイングホールディングス <9145> [東証Ｓ]の2社は9日連続で高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1718> 美樹工業 東Ｓ 建設業
<1930> 北陸電工 東Ｐ 建設業
<1942> 関電工 東Ｐ 建設業
<1951> エクシオＧ 東Ｐ 建設業
<1965> テクノ菱和 東Ｓ 建設業
<1967> ヤマト 東Ｓ 建設業
<2498> オリコンＨＤ 東Ｓ サービス業
<2585> Ｌドリンク 東Ｐ 食料品
<2700> 木徳神糧 東Ｓ 卸売業
<2750> 石光商事 東Ｓ 卸売業
<2802> 味の素 東Ｐ 食料品
<2986> ＬＡホールデ 東Ｇ 不動産業
<3397> トリドール 東Ｐ 小売業
<3467> アグレ都市 東Ｓ 不動産業
<3563> Ｆ＆ＬＣ 東Ｐ 小売業
<3593> ホギメデ 東Ｐ 繊維製品
<3663> セルシス 東Ｐ 情報・通信業
<4094> 日化産 東Ｓ 化学
<4203> 住友ベ 東Ｐ 化学
<4258> 網屋 東Ｇ 情報・通信業
<4633> サカタＩＮＸ 東Ｐ 化学
<4691> ワシントンＨ 東Ｓ サービス業
<4732> ＵＳＳ 東Ｐ サービス業
<4776> サイボウズ 東Ｐ 情報・通信業
<4832> ＪＦＥシステ 東Ｓ 情報・通信業
<5132> プラスゼロ 東Ｇ 情報・通信業
<5161> 西川ゴム 東Ｓ ゴム製品
<5334> 特殊陶 東Ｐ ガラス土石製品
<5802> 住友電 東Ｐ 非鉄金属
<5803> フジクラ 東Ｐ 非鉄金属
<5821> 平河ヒューテ 東Ｐ 非鉄金属
<5830> いよぎんＨＤ 東Ｐ 銀行業
<5831> しずおかＦＧ 東Ｐ 銀行業
<6023> ダイハツイン 東Ｓ 輸送用機器
<6039> 動物高度医療 東Ｇ サービス業
<6269> 三井海洋 東Ｐ 機械
<6332> 月島ＨＤ 東Ｐ 機械
<6357> 三精テクノロ 東Ｓ 機械
<6361> 荏原 東Ｐ 機械
<6420> ガリレイ 東Ｐ 機械
<6570> 共和コーポ 東Ｓ サービス業
<6574> コンヴァノ 東Ｇ サービス業
<6648> かわでん 東Ｓ 電気機器
<6745> ホーチキ 東Ｐ 電気機器
<6785> 鈴木 東Ｐ 電気機器
<6814> 古野電 東Ｐ 電気機器
<7014> 名村造 東Ｓ 輸送用機器
<7115> Ａパーチェス 東Ｓ 卸売業
<7157> ライフネット 東Ｐ 保険業
<7164> 全国保証 東Ｐ その他金融業
<7167> めぶきＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7182> ゆうちょ銀 東Ｐ 銀行業
<7187> ジェイリース 東Ｐ その他金融業
<7259> アイシン 東Ｐ 輸送用機器
<7278> エクセディ 東Ｐ 輸送用機器
<7318> セレンＨＤ 東Ｇ 輸送用機器
<7460> ヤギ 東Ｓ 卸売業
<7550> ゼンショＨＤ 東Ｐ 小売業
<7611> ハイデ日高 東Ｐ 小売業
<7628> オーハシテク 東Ｐ 卸売業
<7814> 日本創発Ｇ 東Ｓ その他製品
<7832> バンナムＨＤ 東Ｐ その他製品
<7888> 三光合成 東Ｐ 化学
<7921> 宝＆ＣＯ 東Ｐ その他製品
<7936> アシックス 東Ｐ その他製品
<7974> 任天堂 東Ｐ その他製品
<8037> カメイ 東Ｐ 卸売業
<8136> サンリオ 東Ｐ 卸売業
<8174> 日ガス 東Ｐ 小売業
<8425> みずほリース 東Ｐ その他金融業
<8566> リコーリース 東Ｐ その他金融業
<8591> オリックス 東Ｐ その他金融業
<8593> 三菱ＨＣキャ 東Ｐ その他金融業
<8630> ＳＯＭＰＯ 東Ｐ 保険業
<8766> 東京海上 東Ｐ 保険業
<8877> エスリード 東Ｐ 不動産業
<8929> 青山財産 東Ｓ 不動産業
<9145> ビイングＨＤ 東Ｓ 陸運業
<9434> ＳＢ 東Ｐ 情報・通信業
<9564> ＦＣＥ 東Ｓ サービス業
<9602> 東宝 東Ｐ 情報・通信業
<9684> スクエニＨＤ 東Ｐ 情報・通信業
<9782> ＤＭＳ 東Ｓ サービス業
<9882> イエロハット 東Ｐ 卸売業
<9932> 杉本商 東Ｐ 卸売業
<9984> ＳＢＧ 東Ｐ 情報・通信業
株探ニュース