長崎市出身でサッカー日本代表の森保 一監督が18日、諫早市で講演し、来年のワールドカップに向けての抱負を語りました。

（サッカー日本代表・森保 一監督）

「私の生まれ故郷・長崎に帰ってこられてうれしい」

18日、諫早市で行われた講演会。

登壇したのは、サッカー日本代表の森保 一監督です。

母校の長崎日大高校サッカー部の生徒ら約550人の聴衆を前に、質疑応答を交えながら話しました。

これまで出会った中で一番心を動かされた人を聞かれた森保監督は…。

（サッカー日本代表・森保 一監督）

「（ハンス・）オフト監督という1992年の日本代表の監督。何をやるにしても突き詰めて厳しくやるが、常に楽しむことを忘れないようにしようという気持ちがあるのは、オフト監督のおかげ」

来年開かれるワールドカップへの出場をすでに決めている日本代表。

森保監督は、地元の後輩たちに向けて大会への決意を語りました。

（サッカー日本代表・森保 一監督）

「てっぺんを目指して、今超えられていない壁ベスト8、まだ行っていないところを超えていこうと」

（長崎日大高校サッカー部 小松 凌士 キャプテン）

「言葉の重みが代表の監督をしているだけあって全然違い、自分のこれからの人生のためになる話が聞けた」

（長崎日大高校サッカー部 島田 青さん）

「代表の監督から見てどういう視点で物事を見たり、どういう人が心を動かすか聞いて、自分の人生に生かして頑張っていきたいと思った」

日本代表が8大会連続出場を決めているサッカーワールドカップは来年6月から7月にかけてアメリカ、カナダ、メキシコの3か国で開催されます。