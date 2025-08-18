◎あすの全国の天気

北海道と東北北部の日本海側は雨で、大雨になる所があるでしょう。北海道は日本海側北部とオホーツク海側北部で昼前から夕方にかけて、東北は日本海側北部で昼過ぎから20日(水)にかけて、雷を伴って激しい雨の降る所がありそうです。

東北太平洋側から九州にかけては広く晴れますが、東日本と西日本は急な雷雨に注意が必要です。内陸では局地的に非常に激しい雨が降る見込みです。道路の冠水にもお気をつけください。熱帯低気圧（今後台風に変わる見込み）が近づく沖縄は、警報級の大雨となるおそれがあります。土砂災害に警戒してください。

◎あすの予想気温

朝の最低気温は福岡で27℃、大阪で28℃、新潟で23℃、名古屋と東京で27℃、仙台で24℃、札幌で20℃でしょう。前日と同じくらいの所が多いですが、新潟は前日より4℃低く、仙台は3℃低い予想です。

日中の最高気温は前日と同じくらいで、前橋と熊谷、甲府で38℃まで上がる予想です。福岡は34℃、大阪は36℃、新潟は31℃、名古屋は37℃、東京は35℃、仙台は34℃、札幌は29℃でしょう。熊本は35℃で猛暑日となる見込みです。引き続き、復旧作業中の熱中症には十分にお気をつけください。

◎週間予報・西日本と沖縄

沖縄は20日(水)にかけて雨が続くでしょう。風も強まりそうです。九州南部も20日(水)と21日(木)は雨が降りそうです。その他の西日本はしばらく晴れて、猛烈な残暑が続く見込みです。

◎週間予報・東日本

新潟は20日(水)から21日(木)にかけて雨が降るでしょう。北陸三県と、関東から東海にかけてはこの先も晴れる日が多く、東京は21日(木)にかけて猛暑日が続きそうです。

◎週間予報・北日本

北海道と東北北部は23日(土)にかけて、断続的に雨が強まるでしょう。札幌は24日(日)、ようやく晴れ間が戻りそうです。一方、東北南部はこの先もしばらく晴れて、厳しい残暑が続くでしょう。