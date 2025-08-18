フェミニン派OLたちの通勤服は、実は圧倒的にブルー率が多いことが判明！その理由は、清潔感、知性、透明感…、オフィスで求める好印象の全てが詰まっているから。この夏を涼しく爽やかに乗り切るために、素敵ブルーを最大限に生かす通勤服を大解剖♪

オフィスでの好印象が1枚で手に入る【ブルーワンピ】夏の通勤服にスタンバイしたい清涼シャツワンピ

出典: 美人百花.com

やわらかな肌心地のシアー素材が不快指数MAXな日に、快適さを発揮。ウエストのベルトできちんと感と美ラインを語れるのも高ポイント！

ワンピース\25,300／アプワイザー・リッシェ バッグ\39,600／サマンサタバサ（サマンサタバサルミネ新宿店） 靴\14,300／ワシントン（銀座ワシントン銀座本店）

フェミニンさもしっかり確保できるパフ袖が肝♡

出典: 美人百花.com

清潔感や知性に加え、レディな可愛さも兼ね備えたパフ袖ワンピ♪ ウエスト位置高めの切り替えでスタイルアップも図れるのも◎。トレンチライクなボタンデザインでお仕事らしいきちんと感も装備して。

ワンピース\13,750／31 Sons de mode（ダブルエー） バッグ\13,200／Noëla 靴\9,900／RANDA

掲載：美人百花2025年8月号「素敵ブルーでレディに夏通勤」

撮影／志田裕也 スタイリング／楠玲子 文／長谷川稚渚