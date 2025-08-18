以前に比べて手に入れやすくなったこともあり、韓国コスメも台頭する昨今。今回はデパコス・ドラコス・韓コスの3大勢力の頂上決戦をテーマに、なんと総勢2500名の百花読者の声をもとにベストコスメランキングを集計！ 今回はコスメ部門から【下地】ベスト３を発表します♪

【下地】ベースメイクはリッチに固めたい勢が多め第１位：PAUL & JOE「プロテクティング プライマー」

「人生になくてはならない、ツヤ肌になれる相棒。」（鐘ヶ江沙希さん・24歳）

「肌トーンは上がり、キメは整い、いいこと尽くめ♡」（平野綾香さん・35歳）

百花読者に「ファンデいらないかも」と思わせるほど、自然に肌を補整。リニューアルで崩れにくく。

SPF50+・PA++++ 30mL 全3色￥4,070／ポール & ジョー ボーテ

第２位：JILL STUART「イルミネイティングジェム セラムプライマー」

「くすみを吹き飛ばし、透明感とツヤが爆誕」

みずみずしくのびる美容液下地。

SPF40・PA+++ 30mL 全3色￥3,850／ジルスチュアート ビューティ

第３位：Clé de Peau Beauté「ヴォワール コレクチュールｎ」

「毛穴の凹凸を自然にカバー」

使うたび、まるで素肌そのものが美しくなったような、クリアな肌に。

SPF25・PA++ 40g ￥8,250／クレ・ド・ポー ボーテ

