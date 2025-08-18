東日本大震災から立ち上がった福島県の子どもたちが奥能登に元気を届けようとコンサートを開きました。一緒に演奏したのは珠洲の高校生たち。音楽の力が福島と能登をつなぎます。

響き渡る、復興を願うハーモニー。今月13日、珠洲市と能登町で開かれたのは、福島県南相馬市から来たマーチングバンドによる復興応援コンサートです。

観客

「南相馬！がんばれ能登！」東日本大震災経て復活 マーチングバンド「Seeds＋」

小学生から高校生までを中心としたマーチングバンド「Seeds＋」は、能登でのコンサートに向けて地元で練習を重ねてきました。もともとは福島県南相馬市の小学校の部活動の一つだったマーチングバンド。転機は、2011年3月の東日本大震災。

楽器は津波に流され、練習場所だった体育館は教室代わりとなりました。公園での練習から再び歩み始めた子どもたち。存続は絶望的と思われましたが、子どもたちの強い希望で、震災から3か月後に再結成することに。

国内外から楽器や衣装など多くの支援もありました。「Seeds＋」という名前は自分たちの音楽で「復興への種を撒きたい」という子どもたちの思いが込められた名前です。全国に元気を届けるため年に一度、被災地でコンサートを開いてきました。

Seeds＋ 鈴木真日瑠さん

「目標は能登のみなさんに笑顔を届けて温かい関係をつくることです」

Seeds＋ 鈴木愛央さん

「能登の皆さんに一番伝えたいのは私たちの元気です」

Seeds＋ 唯野葉月さん

「演奏を聴いて楽しんでもらえるように笑顔で演奏したいと思います」初共演 珠洲市の高校の吹奏楽部は部員5人

今月8日、Seeds＋と初めて共演する珠洲市の飯田高校の吹奏楽部も本番に向けて練習をしていました。地震の前、約20人いた部員も今は1年生のみでたったの5人に。総勢30人の「Seeds＋」を想定した5人での練習。

飯田高校 谷内口心春さん

「他の楽器がおらんかったりして、どこやってもなにやっとるかわからん。人数が少ないから」

飯田高校 山岸愛梨さん

「楽器の数も少ないし全体像がとらえにくいかなと思います」

飯田高校 森下結菜さん

「自分が全然出来てないなって思って、うれしいけど足引っ張りそうでちょっと不安です」

慣れない大人数での演奏。不安のなかで5人が信じるのは、「音楽の力」です。

飯田高校 赤坂希咲さん

「出来る限りの全力を尽くして観客のみなさんにもSeeds＋のみなさんにも楽しんで頂けるような演奏をしたいなって思います」

飯田高校 山岸愛梨さん

「地震の傷を癒すための音楽・吹奏楽みたいな感じで遠い所の人とつながって演奏したり練習しあったりっていうのが貴重なこと。本番は成功させたいです」コンサート当日 福島の子どもたちと住民が一つに

空が青く澄み渡った今月13日。コンサートを盛り上げるため県内外から多くのボランティアが集まりました。大人も子どもも手書きのメッセージを準備。

復興の種を能登に蒔きに来た「Seeds＋」のメンバーは福島の今を伝えます

Seeds＋のメンバー

「大きな災害が起こりましたが、地域の繋がりや沢山の方々の支援に支えられて福島は確実に復興しています。帰還困難区域では放射線量が高い地域もありますが、それ以外の場所の除染作業はほぼ終了し普段の生活がおくれるようになっています」

♪RPG／SEKAI NO OWARI

福島と珠洲の子どもたちが奏でるハーモニー。「怖くても大丈夫僕らはもう一人じゃない」この曲の歌詞です。

Seeds＋ 鈴木愛央さん

「音楽の力は言葉にしなくてもつながり合えるところにあると思う」

Seeds＋ 鈴木真日瑠さん

「私たちが音楽で伝えられることは限りがあると思うが、感じてほしい」

Seeds＋ 唯野葉月さん

「見に来てくれた人たちが笑顔で私たちの音楽を聴いてくれている所を見てこっちも元気が伝わってきてうれしかった」

住民は…

「元気も出るし、よく頑張っておいでるなと思いました。本当に遠い所きてくださってとてもうれしく思います」「最高、澄んだ音で上手でしたね。珠洲もこんなふうにね皆さんに返していけたら」「若い力・音楽の力ですごい元気と力をもらいました。あんなに大変な被災の経験をしているのにこんなに元気で過ごしておいでて私たちも見習わなきゃと思うくらい力をいただきました」

飯田高校 谷内口心春さん

「すごい楽しい経験ができたので音楽大好きな人たちが集まってコンサートできるのはいい経験でした」

飯田高校 森下結菜さん

「辛い事や悲しいことがあっても前を向いてやりたいことや頑張りたいことを頑張っていれば、人生180度変わって楽しくなるしSeeds＋の人たちみたいに輝いているような人生を送ることができるから、この先も頑張りたいなっていう勇気をもらいました」

「音楽の力」が「復興への種」に。福島の子どもたちの思いが奥能登に響いた夏の一日でした。